Mulher morre em incêndio e filhas são encontradas por bombeiros na frente de casa em Curitibanos

Polícia Civil considera a hipótese de que a vítima conseguiu tirar as crianças de dentro de casa antes do fogo se espalhar. Caso aconteceu em Curitibanos.

Uma mulher de 28 anos morreu carbonizada em um incêndio na casa dela em Curitibanos, no Oeste catarinense, na quinta-feira (4). Segundo os bombeiros, as três crianças que estavam no local não se feriram. A Polícia Civil investiga o caso.

A vítima foi identificada como Patrícia Oliveira, mãe de duas das meninas encontradas em frente à residência no momento da chegada dos bombeiros. As crianças de 8 e 12 anos estavam acompanhadas de uma amiga.

O sepultamento da vítima ocorre na manhã desta sexta-feira (5), em Curitibanos.

Segundo os bombeiros, a residência, localizada no bairro Balança, foi tomada pelas chamas no início da madrugada.

O delegado Fabiano Rizzatti, que investiga o caso, disse que a hipótese da polícia é de que a vítima conseguiu tirar as meninas de dentro de casa antes do fogo se espalhar. O filho mais velho de Patrícia, de 13 anos, não estava na residência na noite do incêndio.

O Corpo de Bombeiros informou que está realizando a perícia no local. O procedimento de investigação foi iniciado na quinta-feira, mas tem prazo legal de até 30 dias para ser concluído.

Para controlar o incêndio, a equipe de resgate usou cerca de 6 mil litros de água. Após o rescaldo, o corpo da vítima foi encontrado completamente carbonizado.

Com informações: G1