Sensação térmica em Urupema chega a -7°C nesta sexta-feira 03/04/2020.

De acordo com do dados fornecidos pela Epagri-Ciram, a temperatura no início da tarde no Morro das Antenas em Urupema era de 4°C mas com ventos de até 52 Km/h fizeram com que a sensação térmica chegasse a -7°C

Realmente muito frio e isso que o Inverno ainda nem começou…

Foto Marcelo Macedo