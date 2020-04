Caminho – Por Henrique Córdova

Sem saber por onde ando,

Pela inconsciência do meu presente,

Mergulhado num turbilhão de ideias,

Debato-me entre atos mecânicos e inconsequentes,

Quando, sem mais nada e num repente,

A palavra caminho assalta e avassala a minha mente…

Parece perseguir-me para apoderar-se de mim

E obrigar-me a segui-lo, sem dizer-me para que lugar…

Caminho, caminho e caminho sem mover-me

E sem saber, nem ao menos imaginar, qual o seu destino.

Não obstante, sigo, confuso,

Um trajeto difuso,

Para,

Do alto de uma montanha de areia,

Inesperadamente,

Divisar a esbelta sereia flutuando no ar

E de cujos cabelos dourados partem raios solares,

Que iluminam faces hospedeiras

De fascinantes olhos azuis

Onde, entre linhas paralelas, caminhos sem fim,

Bandeirolas de haste curta,

Ancoradas em bolinha negras,

Movimentam-se harmoniosas

E expressam uma sedutora canção,

Que não escrevi.

De cuja boca, ornamentada por finos lábios vermelhos,

Efluem mil inaudíveis poemas divinos;

De hirtos seios, desenhados em linhas mágicas,

Através acessíveis mamilos róseos,

Brota o leite essencial da vida.

De cujas mãos prestidigitadoras nascem afagos apaziguadores,

Alimentos de incontáveis sabores,

Flores de todas as cores;

De cujo ventre talhado à incubadora,

Assimilada a semente de tudo,

Explode o homem,

Para…

… Seguir o seu caminho…