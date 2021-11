Ratinho é convidado a conhecer Urupema

A vice-prefeita de Urupema Cristiane Muniz Pagani Almeida, não deixou passar batido e fez um convite formal ao apresentador de TV do SBT, Carlos Massa, o Ratinho, para visitar a Cidade Mais Fria do Brasil.



Foi num evento em Meia Praia no fim de semana, onde estavam também, o prefeito Evandro Frigo Pereira e sua esposa Loise e o marido da vice-prefeita, Guilherme. Com celular, Cristiane gravou um vídeo ao lado do prefeito em que entregou um vinho ao apresentador de TV.



“Viemos pessoalmente, da cidade Mais Fria do Brasil para lhe entregar um convite muito carinhoso, que é um vinho, produzido em nossa cidade. O esperamos para uma visita”, disse Cristiane, complementando que o vinho tem como rótulo Sincelo, fenômeno meteorológico que acontece em situações de nevoeiro aliado a uma temperatura de -2 °C a -8 °C e resulta do congelamento das gotas de água em suspensão quando estas entram em contato com a superfície.



Ratinho agradeceu o convite e respondeu que ouviu falar muito de Urupema, mas ainda não conhece a cidade. E um dia desses, irá conhecer o frio de Urupema. No convite, Cristiane deixou inclusive o contato pessoal dela e do prefeito Evandro para que Ratinho sinta-se à vontade quando desejar conhecer a Cidade Mais Fria do Brasil.

Por Assessoria de Imprensa de Urupema