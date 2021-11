Carmen Zanotto entrega uniformes para crianças e adolescentes do HandLages

A deputada federal Carmen Zanotto tem sido uma grande incentivadora do esporte, principalmente dos projetos voltados para crianças. Na tarde de sexta-feira, 5, a parlamentar entregou uniformes para crianças e adolescentes que fazem parte do Associação HandLages, o polo contemplado foi da Escola Rubens de Arruda Ramos.

Os 100 uniformes completos e mais 90 bolas foram comprados com emenda no valor de R$ 100 mil indicados por Carmen Zanotto. O recurso também garantiu a continuidade do projeto por dois anos com a contratação de um professor e uma estagiária.

“Eu acredito na transformação das pessoas por meio do esporte e por isso, tenho indicado recursos para várias modalidades como o futsal, xadrez, natação, vôlei e agora o handebol. Quando investimos no esporte estamos dando oportunidades para que as nossas crianças desenvolvam várias competências, muitos podem também se tornarem atletas de alto rendimento”, destaca Carmen Zanotto

O projeto tem como objetivos principais, evitar a evasão escolar e a inclusão ao esporte para crianças carentes. “Hoje nossa associação, conta com 10 polos de inicialização, além de dois pólos de rendimento onde as crianças podem competir em nome da cidade e do estado. A Deputada Carmen há anos é apoiadora do nosso projeto e sabemos que ela partilha dos nossos mesmos princípios”, ressalta o presidente do HandLages, Rafael Getelina.

Atualmente mais de 700 crianças e adolescentes fazem parte do projeto e a intenção é chegar a mil alunos. Para participar os estudantes precisam ter boas notas na escola.

“O esporte vai além da quadra, sempre acompanhamos o rendimento dos alunos na sala de aula. A prática esportiva contribui com a disciplina, o raciocínio e o desenvolvimento psicomotor dos estudantes. É motivador poder participar deste projeto, as crianças ficaram muito felizes com o uniforme”, afirma o professor Schalom Corrêa dos Santos.

Por Silviane Mannrich/ Gabinete Carmen Zanotto.

Denise Lacerda/ Gabinete Carmen Zanotto