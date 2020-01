Sol, sombra e praia? Confira as melhores dicas para proteger a família no verão

Calor, férias, finais de semana com a família, sol, praia, piscina, campo… O verão é a época do ano em que muitas famílias aproveitam para viajar e desfrutar um tempo livre de qualidade de vida e diversão. Mas é durante essa estação que os raios solares incidem com mais intensidade sobre a Terra, o que nos leva à necessidade de uma série de cuidados que devem ser tomados para que um momento de lazer não se torne uma preocupação. Confira como cuidar da família nos dias de verão!

Cuidados com a pele

Com a maior exposição ao sol, é essencial proteger a pele e evitar o aparecimento ou agravamento de manchas (como as ocasionadas pelo melasma, por exemplo) ou quadros como queimaduras solares, comuns em crianças e que podem trazer consequências mais sérias, como a desidratação. Porém, não basta apenas aplicar o filtro solar e ficar o dia todo diretamente ao sol. O correto é aplicar o produto pelo menos 30 minutos antes da exposição aos raios solares para que haja tempo para a absorção e adequada proteção. Reaplique o filtro a cada duas horas, em caso de transpiração abundante ou após mergulhar na água.

Mesmo com filtro solar, recomenda-se a permanência na sombra, sobretudo nos horários entre 10h e 16h, em que a radiação solar atinge seus níveis mais altos.

Cuidados com os olhos

Ao fazer uso do filtro solar, deve-se tomar cuidado para não aplicá-lo nas pálpebras, a fim de evitar irritações caso o produto entre em contato com os olhos. Use sempre óculos de sol para que a radiação intensa não cause lesões ou irritações na córnea ou provoque o envelhecimento precoce do cristalino.

Hidratação e alimentação

No verão, devido ao excesso de calor, o corpo perde mais líquidos por meio da transpiração, sendo necessário ingerir mais líquidos – principalmente a água – para manter nosso organismo devidamente hidratado. Já quanto à alimentação em praias, dê preferência para itens levados de casa como frutas, biscoitos e sucos naturais. Além de serem opções mais saudáveis e de procedência conhecida, reduzindo o risco de infecções alimentares, pode poupar gastos.

Redobre o cuidado com as crianças

Se pessoas adultas já devem tomar cuidado durante a exposição solar, para os pequeninos a atenção deve ser redobrada. Com a pele mais sensível, o uso de protetor especial para crianças e com fator de proteção elevado é o mais indicado. Os chapéus de algodão e óculos de sol completam a proteção. Evite a exposição ao sol entre o horário das 10h até as 16h da tarde, que é quando os raios solares são mais intensos.

Prefira praias mais vazias e menos tumultuadas, dessa forma será mais fácil manter a criança à vista. Caso considere necessário, coloque pulseiras de identificação para aumentar a segurança. Oriente seu filho sobre os possíveis perigos do lugar a fim de lhe manter mais preparado e seguro. Mantenha a criança sempre perto de um adulto de confiança. No mar, não vá para áreas mais profundas e de ondas fortes, dê preferência aos locais próximos do salva-vidas.

Para a hora de voltar para casa, lembre-se de levar roupas limpas para serem trocadas pelas peças molhadas. Procure duchas de água doce para tirar o excesso de areia e sal do corpo, prevenindo o aparecimento de assaduras.

Siga as dicas para cuidar bem de quem você ama e de si mesmo, aproveitando ao máximo tudo o que o verão pode proporcionar. Bom passeio!