Sorrisos – Por Henrique Córdova

Neutros não têm cor nem perfume;

Infantis são azuis, rosados e inocentes;

Adolescentes são vermelhos e maliciosos;

Adultos têm todas as cores e todos os aromas…

Os sorrisos irônicos desnudam as essências,

Revelam as mais intimas dobras do ser;

Os amáveis sempre invocam os seus iguais.

Prolongam seus efeitos à generosidade;

Os solares iluminam e aquecem,

Incitam a exibição do corpo,

Colorem a pele e a sensibilizam,

Extraem gotículas de suor,

Provocam os estremecimentos da criação.

Os lunares empalidecem os casais,

Causam prolongados suspiros românticos,

Amenizam as temperaturas ardentes,

Oferecem momentos fatais.

O sorriso moreno sabe à chocolate,

O carmim localiza-se na boca do palhaço,

O plúmbeo sob os bigodes sérios,

O malicioso sugere mensagens banais.

Os sorrisos da mulher e do homem,

“Como o fogo e a pólvora,

Quando se encontram,

Num só beijo se consomem” (W.S.).