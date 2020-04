Benefícios ao adquirir película antivandalismo

A segurança é uma preocupação recorrente entre os brasileiros. É muito comum ouvir reclamações preocupadas de qualquer indivíduo, quem tem carro, em especial. E é justamente para esse público que foi criada a película antivandalismo.

Esse é um acessório para carros que tem se tornado cada vez mais comuns, uma vez que as pessoas estão se sentindo cada vez mais inseguras. Quando foi a última vez que você ficou tranquilo ao parar em um semáforo depois das 00h? É sobre isso que estamos falando.

Bem, conheça o que é essa película, como ela funciona e quais os seus benefícios.

O que é a película antivandalismo

A película, como o próprio nome sugere, é uma lâmina que deve ser aplicada sobre todas as janelas do carro. Ela oferece uma cama extra de proteção especialmente contra pancadas. Trata-se de uma camada de poliéster que oferece um nível de proteção maior.

No caso de assaltos e roubos, é comum que os bandidos utilizem uma pedra para quebrar o vidro. Nesses casos, mesmo que a janela se quebre, ela não se estilhaçará, ficando ainda inteira e impedindo o acesso do bandido ao interior do carro.

Ao invés de deixar um buraco em sua janela, ficará somente trincado, o que certamente irá frustrar uma grande parte das tentativas de roubos! Não somente, também pode evitar que os vidros estourem caso um galho de árvores caia em seu carro e situações similares.

Como funciona esse assessório

A composição de poliéster dessa película faz com que ela seja muito mais resistente que o vidro sozinho. Como é uma espécie de plástico que é colado por cima do vidro, ela segura todos os estilhaços de vidro caso o mesmo seja quebrado.

É bom ressaltar que a película também aumenta a resistente da janela como um todo. Requerendo muito mais esforço para causar danos significativos e acessar o veículo.

Conheça os benefícios da película

Agora que você já sabe o que é e como funciona a película antivandalismo, entraremos em seus benefícios.

Menor chance de sucesso em tentativas de roubo

Muito provavelmente esse é o motivo pelo qual você chegou até esse texto. De modo gral, por impedir que a janela se quebre em pequenos pedaços e mesmo reforçando o vidro, isso dificulta a ação de ladrões ser a oportunidade que você precisa entre o disparar do alarme e o carro ser levado.

Evitar estilhaços

É importante salientar que a película não deixa a janela do carro inquebrável. sendo assim, além da resistência extra esse assessório para carro também impede que os estilhaços se despedacem sobre os passageiros, evitando assim, cortes.

Ao aplicar essa proteção em todas as janelas, é possível evitar que se cortem no caso de um acidente ou mesmo uma tentativa de arrombamento. Estar um passo à frente faz toda a diferença.

Proteção contra raios UV

Além de tudo, você ainda poderá se proteger dos efeitos negativos do sol. Vários modelos de películas também trazem filtro UV e também de infravermelho, assim, você não precisará se preocupar com isso, ao menos não enquanto estiver em seu carro.

Maior conforto acústico

As cidades são extremamente barulhentas, se pensarmos em engarrafamentos então… é realmente uma situação muito estressante. Uma das principais vantagens é um melhor conforto acústico para quem está dirigindo.

Com uma camada extra da película em todas as janelas, o barulho do ambiente que você está penetra com menor intensidade no carro.

Maior sensação de segurança

Uma dos grandes porquês as pessoas procuram um acessório como esses para os seus carros é justamente para aumentar a sua sensação de segurança. Voltamos a pergunta inicial, você se sente seguro parando em um semáforo vermelho tarde da noite?

Eu contar com a película antivandalismo, você tem a oportunidade de reagir caso alguém jogue uma pedra em sua janela, por exemplo. Claro, é bom ter em mente que a sua janela não ficará indestrutível.