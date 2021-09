Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, premiado com a Chuteira de Ouro

O atacante Robert Lewandowski foi premiado com a Chuteira de Ouro, concedida ao atleta com mais gols em um campeonato nacional durante a temporada europeia de futebol. Eleito o melhor do mundo em 2020, o jogador balançou as redes adversárias 41 vezes em 29 partidas do Campeonato Alemão na temporada 2020 / 2021.

O atacante do Bayern de Munique se tornou o segundo a ganhar o tradicional prêmio jogando na Alemanha. Além dele, somente Gerd Müller recebeu a honraria em 1970 e 1972. Lewandowski ainda conseguiu superar a marca de 40 gols do ex-jogador, que faleceu recentemente. Por isso, Lewa homenageou a lenda do Bayern ao receber o prêmio.

“Dedico este prêmio a Gerd Muller, que não está mais conosco. Ele é um jogador de futebol que admiro há anos. O que ele fez pelo Bayern ficará para sempre na história do clube”, declarou o centroavante.

Com a camisa do clube alemão nas últimas temporadas, o jogador polonês superou os 40 tentos somando todos os torneios disputados. Na atual temporada, Lewandowski segue demonstrando o mesmo faro de gol.

“Gostaria de agradecer à minha família, aos meus companheiros, à equipe técnica e a todo o Bayern. Não poderia ganhar esses títulos sem o apoio deles. Dedico este prêmio a todas as pessoas que estão ao meu lado todos os dia”, concluiu o atacante.

Além da Bundesliga, o ganhador da Chuteira de Ouro também está brigando pelo título da Liga dos Campeões da Europa. O Bayern de Munique está no Grupo E com Benfica, Dinamo de Kiev e Barcelona. Na estreia, Bayern e Barcelona se reencontraram após a histórica goleada por 8 a 2. Lewandowski (duas vezes) e Müller (uma vez) garantiram a vitória tranquila do time alemão.

