Público volta ao passado com o Cine Drive-in Lages

Sessões serão exibidas no estacionamento do Lages Garden Shopping. Foto: Freepik

A nostalgia do cinema dentro do carro, comum nas décadas de 50 e 60, está de volta. Em Lages, o público está revivendo os bons e velhos tempos curtindo o Cine drive-in Lages. O evento começou nesta quinta-feira (3) e tem sessões marcadas para esta sexta-feira (4) e sábado (5), no estacionamento do Lages Garden Shopping. Os ingressos tiveram alta demanda de buscas e algumas sessões estão com fila de espera.

Para participar, basta acessar o site hoje.app/cinelages, escolher a sessão e se inscrever. Neste endereço, também é possível encontrar a lista de filmes e horários de exibição. As vagas são gratuitas e limitadas. Para assistir às sessões, o cliente paga somente o estacionamento do shopping (R$ 7,00), com limite de quatro pessoas por carro.

Além de um bom filme, o Cine drive-in Lages conta com serviço de alimentação. A comida é oferecida via delivery e os clientes são atendidos dentro do próprio carro. O áudio do filme é sintonizado no rádio do automóvel por meio de uma frequência anunciada antes da exibição da sessão.

As opções de filmes são variadas e agradam a todos os públicos, com produções nacionais e internacionais. Os filmes exibidos serão: “Crô em Família, Coringa e Nasce uma Estrela”, este último estrelado por Lady Gaga. Também será exibido o filme “Parasita, vencedor do Oscar 2020.

O cinema dentro do carro fez sucesso nos anos 50 e 60 e agora, com a pandemia, voltou com força pela segurança que oferece. A iniciativa obedece a todas as normas de prevenção à Covid-19. O objetivo é oferecer “um momento incrível de cinema dentro do seu carro, com toda segurança e comodidade”, enquanto os cinemas estão fechados devido à pandemia.

O cinema drive-in em Lages é uma ação da NSC TV em parceria com Colégio Santa Rosa, Delivery Much, ZZago e Super Mezzalira. A iniciativa faz parte do projeto Lages Faz Bem, uma ação de incentivo e resgate da autoestima do lageano. Mais informações podem ser obtidas no site https://hoje.app/cinelages/.

