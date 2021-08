Bob Esponja Calça Quadrada é descoberto no fundo do mar!

Uma expedição oceânica explorando mais de um quilômetro abaixo da superfície do Atlântico capturou uma visão surpreendentemente boba esta semana: uma esponja que se parecia muito com o Bob Esponja Calça Quadrada .

E bem ao lado dela, uma estrela do mar rosa, uma cópia de Patrick, o bobalhão melhor amigo do Bob Esponja.

Christopher Mah foi um dos cientistas que assistia a transmissão ao vivo de um submersível lançado do navio Okeanos Explorer da NOAA. Ele é pesquisador do Museu Nacional de História Natural (EUA) que frequentemente colabora com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês). Ele também é especialista em estrelas do mar .

Mah percebeu imediatamente a semelhança das criaturas subaquáticas com os amigos animados. “Eles são simplesmente sósias dos personagens dos desenhos animados”, Mah disse à NPR.

Então ele tuitou uma imagem dos dois observando a semelhança, encantando muita gente. Alguém acrescentou rostos e pernas de forma prestativa.

Más notícias

Em vez de estar fazendo um rolê no fundo do mar, Mah suspeita de uma razão diferente para a proximidade das criaturas: as estrelas do mar gostam de se alimentar de esponjas.

“Com toda a probabilidade, a razão pela qual a estrela do mar está bem ao lado da esponja é porque essa esponja está prestes a ser devorada, pelo menos em parte”, diz ele.

Ou talvez não. A esponja pode ser amarela brilhante por causa de suas defesas químicas, diz Mah.

De qualquer forma, ele diz: “A realidade é um pouco mais cruel do que talvez um desenho animado possa sugerir.”

Mah diz que a estrela do mar avistada pela expedição era provavelmente uma espécie chamada Chondraster grandis – a estrela do mar rosa que provavelmente foi a inspiração para o personagem Patrick.

Enquanto a esponja da vida real é tão amarela quanto o personagem da Nickelodeon, a forma de Bob Esponja está longe de ser encontrada na natureza.

“Bob Esponja obviamente tem o formato de uma esponja de louça; ele é retangular”, diz Mah. Mas e as esponjas do fundo do mar de verdade? “Elas são quase surreais. São formas bizarras e malucas.”

A anatomia de Patrick também não é exatamente fiel à de uma estrela do mar real.

A expedição explorava as profundezas do Atlântico

A expedição estava distante de continentes quando a agora famosa esponja e estrela do mar foram avistadas.

A descoberta fazia parte do North Atlantic Stepping Stones da NOAA , uma expedição de um mês no Okeanos Explorer para coletar informações sobre áreas de águas profundas desconhecidas e mal compreendidas na costa leste dos EUA e em alto mar. A expedição envolveu o mapeamento do fundo do mar e a exploração de comunidades de esponjas e corais em alto mar, habitats de peixes e os ecossistemas dos montes submarinos, que são montanhas subaquáticas.

A vida no fundo do mar é mal compreendida

O alvoroço por causa de uma esponja de verdade que parece uma esponja animada é uma bobeira?

Com certeza, diz Mah. Mas ele agradece a atenção se isso fizer com que as pessoas pensem sobre a vida que habita os oceanos do mundo.

“São literalmente animais que o público talvez nunca tenha visto antes. Eles vivem a quase 2.000 metros de profundidade”, observa.

Ele espera que o burburinho desperte a atenção não apenas para as esponjas e estrelas do mar, mas também para seu habitat, que está sob a ameaça de atividades como a mineração e a pesca.

A resposta positiva do pessoal do Twitter também foi boa.

“Eles ficam tipo, ‘Oh, meu Deus, isso é perfeito. Isso é ótimo. Não posso acreditar que isso seja verdade’”, disse Mah. “Portanto, se pudermos trazer positividade e fazer as pessoas felizes, mostrando-lhes a natureza, bem, isso é o que a natureza sempre fez por nós.” [NPR]

Por Marcelo Ribeiro