Após 30 anos sucesso na TV a novela ‘Pantanal’ vai ganhar remake na Globo em 2021

Um Brasil raiz, de paisagens deslumbrantes e um quê de mistério. Esse era o Pantanal da Juma Marruá, a mulher que virava onça e hipnotizou o público brasileiro, há 30 anos, na novela “Pantanal”, que vai ganhar uma nova versão em 2021 na Globo.

A trama, originalmente exibida na extinta TV Manchete é do autor Benedito Ruy Barbosa, que diz que remake é a realização de um sonho. A missão de adaptar o texto é de Bruno Luperi, neto de Benedito, que tinha apenas dois anos quando a novela estreou.

O Fantástico conversou com avô e neto, com Christiana Oliveira – que viveu a protagonista – e com outros atores que deram vida aos personagens inesquecíveis: Paulo Gorgulho, Marcos Palmeira, Sérgio Reis e Almir Sater.

Com informações G1