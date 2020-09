Ladrões furtam mais de 3,5 mil mudas de macieira do Viveiro Progresso em São Joaquim

Nesta segunda-feira, feriado de 07 de Setembro, o Viveiro de mudas Progresso as margens da Rodovia SC – 114, Localidade se Monte Alegre em São Joaquim, recebeu a inesperada visita de ladrões durante a madrugada.

Foram furtadas 3,5 mil mudas de macieira, deixando um rastro de prejuízo. Os proprietários suspeitam que tenham utilizado um caminhão para levar as mudas pois trata-se de um grande volume que não caberia em carros menores.

As mudas estavam do lado de fora do barracão, para aproveitar a chuva que ajuda na hidratação da planta, elas estavam prontas para serem entregues aos clientes que haviam comprado, eles iriam retirar do local hoje para plantar e gerar frutos.

As mudas furtadas são das variedades Max Gala, Galaxi e Fuji Suprema. Se alguém ver alguma movimentação de vendas sem nota e procedência devem acionar a polícia ou entrar em contato pelos números 49 991567246 Gilson, 991082643 Jardelino e 991171824 Jaldenir.