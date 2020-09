CTG Planalto Lageano, Campeão Geral do 1º Rodeio Farroupilha Virtual Artístico, Cultural do CTG Gomes Jardim de Guaíba – RS

Diante das dificuldades apresentadas pela pandemia, com a proposta de manter viva o amor a tradição e com o respeito ao isolamento social e todos os decretos de prevenção ao covid-19, aconteceu o 1º Rodeio Farroupilha Virtual Artístico, Cultural do CTG Gomes Jardim, proporcionando as entidades tradicionalistas a oportunidade de vivenciar, mesmo de forma virtual, a arte da dança, da chula, declamação e canto.

Foram gravados vídeos com participação de pares individuais evitando a aglomeração e as modalidades individuais também com o regramento de prevenção.

Os vídeos foram encaminhados para o CTG organizador e submetidos a comissões avaliadoras e nos dias 05 e 06 de setembro, através da rede social foram apresentados on line, e ao final proclamados os vencedores por cada categoria. O CTG Planalto Lageano, participou em todas as categorias de danças e com representantes nas modalidades individuais, sendo premiado com as modalidades:



3º Lugar em Danças Tradicionais Par Mirim, com a prenda Manoela Freitas e o peão Victor Rieth;

1º Lugar em Danças Tradicionais Par Juvenil, com a prenda Beatriz Schneider e o peão Lyander Rodrigues;

2º Lugar em Danças Tradicionais Par Adulto, com a prenda Nicole Neves e o peão Leonardo Rodrigues;

3º Lugar em Danças Tradicionais Par Adulto, com a prenda Amanda Bianchini e peão Lucas Soares;

2º Lugar em Danças Tradicionais Par Veterano, com a prenda Cida Padilha e o peão Antônio Vieira.

2º Lugar em Danças Chula Veterano, com a peão Rafael Affonso da Silva;

3º Lugar em Danças Chula Mirim, com a peão Kauan Cerbaro.

E o título de CAMPEÃO GERAL.

Nossa gratidão a toda a família do CTG Planalto Lageano que proporcionaram a alegria de participar desse evento.

João Maria Teles de Souza

Patrão Geral do CTG Planalto Lageano.

Antônio Roberto Vieira

Patrão Artístico