A serrana Bruna Valim é a representante do concurso Miss Brasil Beleza Internacional

Miss Brasil Beleza Internacional é um concurso de beleza feminino realizado desde 1960 e que visa eleger a mais bela brasileira em busca do título de Miss Beleza Internacional. E a escolhida para representar foi a Bruna Valim, de Otacílio Costa, SC. Ela que é a Vice-miss SC.

Quando o convite chegou até mim, não pensei duas vezes… É assim que sou, tão insegura em tantas coisas e tão cheia de coragem em outras. Representar o estado que me acolheu desde bebê, é uma honra. Subir no palco de um dos maiores concursos do Brasil, que leva a um dos melhores e mais celebrados concursos do mundo, é uma felicidade sem igual. Representar Santa Catarina sempre foi um sonho que era tão distante, que não sei se sou realmente merecedora. Apesar de lutar tanto, batalhar tanto e sonhar tanto é incrível ver tudo isso acontecendo.

Eu vi um carinho lindo crescer, um amor inexplicável nascer de pessoas que nunca me viram pessoalmente, mas que acreditaram em mim. Junto de pessoas incríveis e de muita visão, consegui percorrer uma estrada difícil, mas muito linda. Agora, a estrada será ainda mais desafiadora e eu espero ter o carinho e apoio de todos. Obrigada aos amigos, familiares que juntos percorreram esse caminho. Ao @munizfabiano que acreditou e ainda acredita em mim, estamos juntos novamente. Ao @tuliovivavida que entra na minha vida novamente para me moldar para o concurso, com sua sabedoria e trabalho, espero poder aproveitar ao máximo. Guardamos com carinho esta informação para que fosse anunciada da forma certa, no momento mais adequado.

Eu espero trazer a coroa de Miss Brasil Beleza Internacional e dar muito orgulho para vocês. O sonho começou. O meu foco agora é na COROA! 👑relato de Bruna.



@missscbelezainternacional