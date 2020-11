Mulher morre ao cair do 3º andar do Hospital Tereza Ramos na Serra Catarinense

Uma fato trágico e completamente inusitado ocorreu no final da noite desta última segunda-feira (16) quando uma mulher de 64 anos sofreu uma queda do 3º andar da ala do Covid do Hospital Tereza Ramos, em Lages.

A guarnição do Corpo de Bombeiro foi acionada e se deslocou até o hospital, ao chegar ao local encontraram o corpo da mulher na cobertura metálica do segundo andar do hospital, após sofrer queda da janela do sexto andar.

A vítima encontrava-se em parada cardiorrespiratória, sendo reanimada pela equipe do próprio hospital.

Os bombeiros utilizaram escadas para acesso até o local e avaliação da cena, bem como buscou outras alternativas de saída pelo interior do hospital para retirada da vítima. Após diversas tentativas de reanimação, sem sucesso, foi constatado o óbito pelo médico de plantão.

Foi acionado apoio do IGP e Polícia Militar para investigação do incidente, a possibilidade é que ela tenha se atirado da janela do 3º andar.

Com Informações do Corpo de Bombeiros / Vídeo Redes Sociais