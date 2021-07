Homem paralisado se comunica ao imaginar que está escrevendo

Um dispositivo experimental que transforma pensamentos em texto permitiu que um homem, que ficou paralisado em um acidente, construísse sentenças rapidamente em uma tela de computador.

O homem foi capaz de digitar com 95% de precisão apenas imaginando que ele estava escrevendo cartas em uma folha de papel, uma equipe relatou quarta-feira na revista Nature.

“O que descobrimos, surpreendentemente, é que [ele] pode digitar cerca de 90 caracteres por minuto”, diz Krishna Shenoy, da Universidade de Stanford e do Instituto Médico Howard Hughes.

O dispositivo seria mais útil para pessoas que não conseguem se mover ou falar, disse o Dr. Jaimie Henderson, neurocirurgião de Stanford e co-diretor, com Shenoy, do Stanford Neural Prosthetics Translational Laboratory.

“Também podemos prever que ele seja usado por alguém que sofreu uma lesão na medula espinhal que quer usar e-mail”, diz Henderson, “ou, digamos, um programador de computador que quer voltar ao trabalho”.

Henderson e Shenoy têm um interesse em comercializar a abordagem experimental usada para decodificar sinais cerebrais.

A ideia de decodificar a atividade cerebral da escrita é “simplesmente brilhante”, diz John Ngai, que dirige a Iniciativa BRAIN dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA, que ajudou a financiar a pesquisa.

“Mas foi apenas em um voluntário em um ambiente de laboratório”, diz Ngai. “Então, no momento é uma grande demonstração de prova de princípios.”

O homem que concordou em testar o dispositivo é incapaz de mover os braços e pernas como resultado de um acidente bizarro.

“Ele estava tirando o lixo, escorregou, caiu e imediatamente ficou tetraplégico”, diz Henderson. “Ele está completamente paralisado.”

Alguns anos atrás, o homem concordou em participar de um estudo de um sistema experimental chamado BrainGate2. Permite que pessoas paralisadas controlem computadores e outros dispositivos usando apenas seus pensamentos.

O sistema conta com eletrodos implantados cirurgicamente perto da parte do cérebro que controla o movimento. Em estudos anteriores, os participantes haviam aprendido a controlar um cursor de computador ou braço robótico imaginando que estavam movendo as mãos.

Desta vez, Henderson, Shenoy e uma equipe de cientistas fizeram o homem imaginar que ele estava escrevendo cartas individuais à mão enquanto um computador monitorava a atividade elétrica em seu cérebro.

Finalmente, o computador aprendeu a decodificar o padrão distinto de atividade associado a cada letra do alfabeto, bem como vários símbolos.

Uma vez que esse processo esteja concluído, Shenoy diz: “Podemos determinar se a letra que você escreveu é um A ou um B ou um C e, em seguida, envia para a tela e você é capaz de soletrar palavras e frases e assim por diante, uma letra de cada vez.”

Em experimentos anteriores, os participantes tinham sido capazes de usar seus pensamentos para “apontar e clicar” em letras em uma tela. Mas essa abordagem era muito mais lenta do que a escrita imaginada.

Além disso, como o novo sistema se baseia em pensamentos conhecidos, o participante foi capaz de usá-lo quase imediatamente.

“Ele ficou muito feliz quando pôde escrever mensagens em resposta às perguntas que lhe fizemos.” Henderson disse. “Ele estava muito animado com isso.”

O sucesso da equipe na decodificação da escrita imaginada é apenas o mais recente avanço nos esforços para vincular computadores ao cérebro humano, diz Ngai.

“Fui apresentado a esse conceito há mais de 10 anos, e achei que era meio ficção científica”, diz ele. “Então, cerca de cinco anos depois, mostrou-se que não era tão ficção científica, afinal. Então acho que estamos vendo uma progressão. É realmente muito emocionante.”

Um editorial que acompanha o estudo compartilha essa visão.

A abordagem da escrita “trouxe interfaces neurais que permitem uma comunicação rápida muito mais próxima de uma realidade prática”, escreveram Pavithra Rajeswaran e Amy L. Orsborn, da Universidade de Washington.

Por Marcelo Ribeiro