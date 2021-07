Pesquisadores de Harvard acham ter encontrado vida em Marte: estudo

A busca pela vida em Marte continua, com o mais recente rover Perseverance da NASA usando sua instrumentação científica para escanear a Cratera Jezero, uma área que se acredita ser um lago antigo seco, procurando qualquer sinal de vida microbiana antiga.

Mas de acordo com uma equipe internacional de pesquisadores, outros robôs das agências espaciais podem ter encontrado sinais de vida relativamente avançada — na forma de “espécimes marcianos semelhantes a fungos”, de acordo com um novo artigo publicado na revista científica Advances in Microbiology que contém centenas de evidências fotográficas de Marte.

Nove espécimes esféricos e semiesféricos estavam sobre o grão grosseiro areia de Meridiani Planum. Três dias depois, 12 esferas adicionais e semiesferas aparecem e os original 9 têm aumentos de tamanho e diâmetro. Os espécimes têm aproximadamente 3-8 mm de tamanho. Crédito: R.G.Joseph et al

A equipe — que inclui pesquisadores do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica e da Universidade George Mason — acredita ter encontrado evidências fotográficas de uma variedade de organismos semelhantes a fungos, bolotas-da-terra, um fungo redondo com aparência de nuvem encontrado em facilmente aqui na Terra, no Planeta Vermelho.

Suas evidências: imagens tiradas pelos rovers Opportunity and Curiosity da NASA, bem como a câmera HiRISE de alta resolução da agência incluida ao Mars Reconnaissance Orbiter.

“Os fungos prosperam em ambientes de radiação intensa”, escreve a equipe em seu artigo. “Fotos sequenciais documentam que espécimes marcianos semelhantes a fungos emergem do solo e aumentam de tamanho, incluindo aqueles que se assemelham a bolotas-da-terra.”

“Após a obliteração de espécimes esféricos pelas rodas de rover, novas esferas – algumas com talos – apareceram no topo das cristas das trilhas antigas”, escrevem os pesquisadores.

Fotografado pela Opportunity. Espécimes marcianos aproximadamente 3-8 mm em tamanho semelhante a bolotas-da-terra (Basidiomycota), alguns com talos ou emissão de material branco semelhante a esporos. Crédito: R.G.Joseph et al

A equipe chegou ao ponto de dizer que “espécimes semelhantes a fungos negros também apareceram no topo dos rovers”.

Eles não param aí: a equipe também examinou fotos tiradas pelo HiRISE da NASA, e encontrou evidências de “espécimes amorfos dentro de uma fenda” que “mudaram de forma e localização e depois desapareceram”.

“Está bem estabelecido que uma variedade de organismos terrestres sobrevivem a condições semelhantes a Marte”, conclui a equipe. “Dada a probabilidade de a Terra ter semeado Marte com vida e vida sendo repetidamente transferida entre planetas, seria surpreendente se não houvesse vida em Marte.”

(Esquerda) Bolota-da-terra terrestre eliminando sua crosta. (À direita) Em Marte.

A equipe argumenta que essas formas de vida marcianas “teriam evoluído e já seriam adaptadas às baixas temperaturas, disponibilidade intermitente de água, baixas quantidades de oxigênio livre e altos níveis de radiação”.

Os pesquisadores ressaltam suas descobertas, apontando que “as semelhanças na morfologia não são a prova de vida”, e que “não podemos descartar completamente minerais, clima e forças geológicas desconhecidas que seriam únicas em Marte e desconhecidas e estranhas à Terra”.

Mas é uma conclusão incrível, no entanto. Os colegas dos pesquisadores provavelmente examinarão o artigo científico detalhadamente, e é possível que tenham contra-argumentos convincentes.

Por Marcelo Ribeiro