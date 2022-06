Escolha do melhor plano de estudo para o exame Microsoft AZ-220

Introdução

Preparando-se para o exame AZ-220? Procurando por dicas de como quebrar este exame Microsoft na primeira tentativa e se tornar um especialista certificado? Então você está no lugar certo. Antes de voltar aos pontos em que você está interessado, vamos lembrar que as perguntas do exame AZ-220 são necessárias para a obtenção do Certificado Microsoft: Certificação de Especialidade de Desenvolvedor IoT. Os especialistas certificados são responsáveis por gerenciar os ciclos de vida dos dispositivos, projetar as soluções Azure IoT, instalar os dispositivos e módulos Azure IoT Edge e configurar a rede de dispositivos na borda. Você está planejando fazer este exame? Então leia este guia passo-a-passo para se preparar para seu exame.

Comece seu planejamento com antecedência

Começar sua preparação para o exame de antemão permitirá que você revise tudo o que estudou até agora. Encontre os tópicos do exame no site oficial para planejar seu tempo adequadamente. Portanto, não deixe nada para a última hora e certifique-se de compreender completamente seu assunto. Isto facilitará muito a revisão.

Organize seu espaço de estudo

Certifique-se de que tudo à sua volta esteja organizado antes de sentar-se para estudar para seu exame AZ-220. Você deve ter um espaço adequado ao seu redor para poder colocar suas notas e livros. Certifique-se também de que sua cadeira esteja confortável, que seu quarto tenha iluminação adequada e que nada o distraia, como seus videogames ou mídias sociais.

Faça um plano de estudo

Como o exame compreende 7 tópicos, você precisa dividir tempo suficiente para cada tópico. Habilidades tais como gerenciamento de dispositivos, implementação de IoT Edge, operação de dados, solução de problemas e otimização de soluções de IoT, aplicação de segurança devem ser desenvolvidas e revisadas. Portanto, planeje quando cada tópico será aprendido, quanto tempo deve ser dedicado a ele, quais opções de preparação serão usadas e qual estratégia implementar.

Revisão e prática

Uma das maneiras mais eficientes de se preparar para os exames é deixar algum tempo para revisão e fazer testes práticos para aprender todos os conceitos de exame testados. Usando testes práticos do site oficial e/ou sites de terceiros ajudam você a conhecer a estrutura do exame, os tipos de perguntas testadas, conhecer as áreas fracas em seu conhecimento e melhorar seu resultado final. Além disso, é uma boa oportunidade para desenvolver suas habilidades de gerenciamento de tempo.

Adapte seus estudos ao seu estilo de aprendizagem

Seu estilo de aprendizagem o ajudará a determinar as estratégias mais eficazes para estudar para o exame AZ-220. Se você é um aprendiz auditivo, por exemplo, você pode achar útil gravar suas anotações e depois ouvi-las mais tarde, ou você pode ouvir gravações de palestras e podcasts sobre a infra-estrutura da solução IoT. Fotos e diagramas de sistemas e procedimentos de IdC, por outro lado, podem ajudá-lo em seu processo de aprendizado se você for um aprendiz visual. Descubra seu estilo de aprendizado para que você possa se lembrar de fatos importantes e compreender tópicos de exame.

Explicar o material aprendido

Uma técnica eficaz enquanto se aprende algo novo é explicá-lo a uma pessoa experiente ou a um novato nesta esfera e receber feedback. Durante a preparação para o exame, explique os conceitos aprendidos para os colegas ou amigos. Se um novato entende o que você explicou, isso é um bom sinal. Se o especialista não tem nada a acrescentar à sua explicação – seu conhecimento é perfeito.

Louvado sejas

Para se manter motivado, mantenha o objetivo de seu aprendizado no foco e desenvolva também bons hábitos de estudo. Assim, permita-se pausas e pequenos prêmios. Alimentos saudáveis, atividade física, caminhadas agradáveis ao ar livre, podem ajudá-lo a se manter motivado. Encontrar as estratégias de estudo que funcionam melhor para você lhe poupará tempo e esforço e, ao mesmo tempo, garantirá que você obtenha os melhores resultados.

Conclusão

O exame AZ-220 da Microsoft pode ajudá-lo não apenas a alcançar o sucesso do Azure, mas também a estabelecer-se como um especialista global em desenvolvimento de IoT da Azure. Passar no exame não é um caso fácil, mas usando as dicas abordadas neste artigo, você está totalmente equipado com como fazer o teste em sua primeira tentativa! Boa sorte!