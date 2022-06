Para celebrar o Dia do Vinho, Villa Francioni coloca no mercado rótulos especiais das safras 2004 e 2005

Nas comemorações do Dia Nacional do Vinho, 5 de junho, a Villa Francioni irá disponibilizar aos clientes os vinhos VF 2004, VF 2005 e Francesco 2005, todos os três devidamente protegidos na enoteca durante todo esse tempo.

“Nosso desejo”, diz a presidente do conselho administrativo da VF, Daniela Borges de Freitas, “é oferecer, aos clientes, edições dos nossos vinhos mais cobiçados e apreciados”. A Villa Francioni conquistou o respeito dos especialistas e a preferência dos consumidores no país e também no exterior. Primeira vinícola com estrutura profissional a ser instalada na Serra catarinense, lançou os primeiros vinhos em 2005 e é também a vinícola mais premiada do Estado.

Localizada a 1.260 metros de altitude, a Villa Francioni elabora 120 mil garrafas de vinhos e espumantes ao ano. Com estrutura para receber visitantes diariamente, com direito a passeio guiado pela vinícola seguida de degustação, a vinícola foi concebida e se desenvolveu a partir de três fundamentos: o homem, a tecnologia e arte.

Foi o visionário empreendedor Dilor Freitas, no final da década de 1990, que implementou a vinícola em São Joaquim. Refinado e apaixonado pela arte, vislumbrou na Serra catarinense o clima e o terroir perfeitos para produzir uvas e vinhos longevos e de qualidade superior. Atualmente a Villa Francioni é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela de Freitas (presidente).