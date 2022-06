Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra comemora quatro anos de atendimento à comunidade

Em quatro anos foram atendidas 1.757 ocorrências

A instituição foi homenageada na última segunda-feira (30) pela Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jardim da Serra, onde foi apresentado um balanço sobre a atuação do Corpo de Bombeiros em Bom Jardim da Serra, estiveram presentes, o Comandante 2ª Região Bombeiro Militar, Cel BM Ariovaldo da Silva Pacheco, comandante do 5°Batalhão (Lages), Maj BM Mateus Muniz Corradini, Subcomandante do 5°Batalhão (Lages), Maj BM Thyago da Silva Martins e comandante do 2ª/5°Batalhão (São Joaquim), 1º Ten BM Guilherme Dall Igna de Oliveira.

Um vídeo institucional foi elaborado pela Bombeira Civil Profissional, Juliana Cidades Soares e seus colegas, o conteúdo impressionou as autoridades pelos depoimentos de pessoas que foram atendidas e também pelo grande número de ocorrências atendidas.

A Cidade de Bom Jardim da Serra tem um grande fluxo de visitação de turistas o ano todo, consequentemente também aumenta os riscos de acidentes e outras ocorrências, antigamente toda esta demanda era atendida pelas cidades vizinhas.

Em 30 de junho de 2018, a história mudou com a implantação de um quartel na Capital das Águas, as ocorrências a partir deste momento tinham um tempo de resposta mais rápida e a chance de salvar uma vida aumentou.

“Foi uma luta incansável para abrir o quartel em Bom Jardim da Serra, o apoio da comunidade e da administração municipal e do comando do estado foram fundamentais para a implantação da nossa sede, trabalhamos incansavelmente para adquirir novos equipamentos, atender a população é gratificante e ver que nosso papel é fundamental na sociedade”, disse Soldado BM Rossi.

“Fui atendido durante um sinistro na minha empresa, graças ao Corpo de Bombeiros não tive maiores prejuízos, o pessoal é muito capacitado, bem treinado com equipamentos em dia que eu jamais sabia que tinham”, declarou o empresário Helecir Haut.

O Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra possui três viaturas, o Auto Socorro de Urgência (ASU 469), Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR 175) e um veículo administrativo (AAT-119). O quartel conta com um Bombeiro Militar, oito Bombeiros Civis Profissionais e 17 Bombeiros Comunitários.

Em quatro anos de atuação a OBM já atendeu 1.757 ocorrências, sendo elas: 162 acidentes de trânsito, 990 atendimentos pré hospitalar, (APH), 55 resgates, 145 de incêndios divesos, 141 ações preventivas e 264 outros atendimentos.

No ano de 2021 foi adquirido uma nova viatura para APH, uma ambulância ASU, o quartel conta também com equipamentos de resgate veicular, combate a incêndio estrutural e florestal, equipamentos de última geração para resgate em altura, sendo que muitas ocorrências são desta natureza na região.