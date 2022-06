Os 10 Principais Benefícios da Negociação Forex

Existem várias razões pelas quais as pessoas optam por negociar com moeda estrangeira. Você pode encontrar muitas informações sobre forex trading online que o ajudarão a obter uma boa compreensão de como funciona. E então você vai poder decidir se é algo que te interessa e começar o seu caminho nesse mundo. Aqui discutiremos os 10 principais benefícios de escolher fazer forex trading.

É um mercado enorme

O mercado forex é enorme e se estende pelo mundo inteiro. Em um dia típico de negociação, mais de 4 trilhões de dólares são comercializados. É o maior mercado financeiro do mundo, com traders fazendo movimentos desde qualquer lugar imaginável . O tamanho deste mercado esta relacionado com que os traders podem acessá-lo de onde quer que estejam. Por ser tão grande, tem benefícios de negociação favoráveis, incluindo alta volatilidade, alta liquidez e horários de negociação flexíveis. Estes são apenas alguns dos benefícios da negociação em um mercado tão grande.

Acessível para iniciantes

O mercado forex é extremamente acessível, o que significa que é ideal para iniciantes. Não há restrições ou condições que devem ser atendidas antes da negociação, algo que sim existe em outros mercados. Coisas típicas como um grande investimento inicial não são necessárias para começar a negociar no mercado forex. Você pode começar com uma pequena quantia e aumentar o seu investimento quando se sentir mais confortável com o que está fazendo.

Outro benefício da negociação no mercado forex para iniciantes é o uso de contas demo. Essas contas de demonstração permitem que você use dinheiro falso para negociar. Isso permite que você entenda como tudo funciona e pratique antes de começar a usar suas economias. Você também pode desenvolver uma estratégia de negociação sem usar dinheiro real primeiro, para ver se ela é bem-sucedida e adequada para você.

O mercado está aberto 24 horas por dia

Uma das maiores vantagens da negociação forex é que o mercado nunca fecha. Não importa a hora do dia, a negociação forex pode ser feita em um fuso horário em que o mercado está aberto. Estes incluem Tóquio, Londres, Nova York e Sydney, só para citar alguns. Quando, em um desses fusos horários, o dia termina, em outro está só começando.

A negociação pode ser feita em um fuso horário onde o mercado está aberto e pode ser feita desde qualquer lugar no mundo. Não é necessário viver num fuso horário específico onde o mercado está aberto ao comércio. Algo a observar é que a negociação é interrompida durante o período de fim de semana.

Os custos de transação são baixos

Como mencionado anteriormente, não há uma exigência de um grande investimento inicial para começar a negociar no mercado forex. Além disso, quando você começa a negociar, os custos de transação são muito baixos. Isso é um benéfico tanto para iniciantes que querem começar pequeno, mas não enfrentar grandes taxas de transação e para veteranos de negociação forex que querem maximizar seus ganhos.

Ao negociar no mercado forex, você usará uma corretora para fazer negociações. Os corretores ganharão uma pequena quantidade de dinheiro para cada transação que facilitam, mas o custo geralmente é baixo. Lembre-se, no entanto, de estar atento a quaisquer custos adicionais que possam vir de uma corretora. Estes incluem taxas de comissão e taxas fixas que podem variar bastante.

Você pode usar a alavancagem para a sua vantagem

A alavancagem na negociação refere-se à capacidade de usar uma pequena quantidade de capital para entrar em uma posição muito maior. Ele permite que você empreste capital para aumentar o tamanho da sua posição para maximizar os ganhos. Os corretores terão um limite máximo para a alavancagem que você pode acessar, que geralmente é uma proporção entre 1:30 e 1:50 para comerciantes de varejo. Isso significa que, se você usar $ 1 do seu capital para investir no mercado forex, terá acesso a $ 30 ou $ 50 para negociar, dependendo da taxa de alavancagem que usar.

Alta Liquidez no Mercado

O mercado forex é um mercado altamente líquido, o que significa essencialmente que há muita negociação acontecendo em todos os momentos. Isso é benéfico para você, pois as negociações podem ser feitas e processadas muito mais rapidamente, permitindo jogadas muito mais precisas.

O mercado Forex é extremamente volátil

Como mencionado acima, o mercado forex é um enorme mercado global onde mais de US $4 trilhões são negociados todos os dias, e com isso trazem uma grande volatilidade que é útil para aqueles que têm uma boa compreensão de como as economias ao redor do mundo funcionam e como mudanças nas políticas ou grandes eventos globais podem afetar o mercado.

Opção para Comprar Pares de Moedas

Comprar pares de moedas significa que você tem a opção de investir em dois tipos de moeda com uma negociação. Isso é bom se souber de um par de moedas que provavelmente aumentará de valor após a compra. Você também pode fazer o oposto quando fizer uma negociação prevendo que um par de moedas diminuirá de preço.

Os avanços tecnológicos fizeram que o Trading ficasse fácil

Os grandes saltos e avanços tecnológicos fizeram que o trading forex nunca fosse tão acessível e fácil como agora. Com a introdução de tecnologias como o 5G e aplicativos de negociação móvel, as pessoas podem se conectar ao mercado global de onde quer que estejam no mundo.

Existe uma boa regulamentação

O mercado forex é um mercado global e, como resultado, tem diretrizes regulatórias rigorosas que devem ser seguidas. Isso significa que os corretores que trabalham em um país estão sob regulamentação de um órgão regulador específico, como a Autoridade de Conduta Financeira no Reino Unido. Isso garantirá que a negociação seja justa e permitirá que você negocie com tranquilidade.