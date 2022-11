Como os jogos clássicos sobrevivem na era da Internet?

Os jogos de videogame são cada vez mais realistas. Um exemplo disso são os títulos de simulação, como Flight Simulator ou Forza, que exploram ao máximo a capacidade de processamento dos consoles e computadores, que contam com peças de primeira qualidade. No entanto, não só de gráficos bonitos vive essa indústria. Existe uma fatia do mercado que é devota dos títulos clássicos, como os de carta e tabuleiro.

Competir contra as novidades nunca foi uma tarefa fácil, porém, os games tradicionais contam com uma grande reputação, conquistada no mundo real e carregada para o ambiente digital. É através da união do reconhecimento com as novas tecnologias que jogos clássicos como poker, UNO e Monopoly conquistam espaço no universo gamer.

A seguir, conheceremos mais sobre três desses jogos que triunfam na era digital, confira:

Poker Texas Hold’em

Nas mesas de carteado digital é o poker quem dá as cartas. O jogo é o mais buscado e praticado no ambiente online. Algo que não muda é a modalidade procurada, o poker Texas Hold’em, que é a responsável pela expansão do game nos cassinos de Las Vegas e no mundo.

O poker pode parecer simples, no entanto, é fundamental conhecer as nuances desse esporte da mente. Afinal, os melhores jogadores contam com o conhecimento, não com a sorte. Na web, o jogo é oferecido por plataformas especializadas, que disponibilizam, além de partidas simples e campeonatos, material para que os usuários iniciantes conheçam as regras do poker e aprendam a jogar. Os conteúdos ensinam o valor das combinações, a posição na mesa e o nome das ações, como big blind ou check.

Como já citado, o poker se tornou um esporte da mente, isso significa que para ter sucesso no jogo é preciso utilizar diversas estratégias e contar com um excelente raciocínio lógico. Os melhores jogadores de poker estudam por horas, assistem campeonatos passados e calculam cada jogada, afinal, é fundamental conhecer as probabilidades. No poker o instinto conta, porém, o conhecimento é o fator determinante.

UNO

Outro jogo que embala horas de jogatina é o UNO. Famoso por gerar disputas inflamadas entre amigos e familiares, afinal, quem nunca esteve a um passo da vitória e sofreu um revés depois que outras pessoas utilizaram as cartas que obrigam o seguinte jogador a comprar novas cartas, como o +4 ou +2?

No ambiente online, os horizontes de disputa foram ampliados, além dos amigos de sempre, o UNO online oferece partidas contra usuários de todo o planeta. Além de jogadores reais, também existe a possibilidade de enfrentar a inteligência artificial, uma forma de treinar novas estratégias antes de encarar desafios reais.

Outra vantagem do jogo no mundo online foi a criação da aplicação para smartphone. Ao estar presente nos dispositivos que nos acompanham a todos os lados, o UNO se tornou um game casual e caiu no gosto das pessoas que buscam partidas rápidas e emocionantes.

Monopoly

No terreno dos jogos de tabuleiro, o Monopoly é um caso de sucesso da migração do físico para o digital. Esse clássico que aviva o lado empreendedor — e muquirana — dos jogadores sempre foi um passatempo familiar, especialmente indicado para tardes chuvosas.

Na web, ele ganhou diversas versões, além da tradicional. Começando por uma das mais populares, o Monopoly Go, que oferece as propriedades e personagens clássicos do jogo original, a diferença está na jogabilidade, que se adaptou ao online e está muito mais dinâmica, favorecendo as partidas no modo multijogador.

Outra variante do game que caiu nas graças do público foi o Monopoly Tycoon, que conta com mais de 1 milhão de downloads na loja de aplicativos do Google. Nessa modalidade, o jogador é desafiado a gerir uma cidade. Entre as tarefas estão: melhorar os edifícios, comprar novas propriedades e constituir casas, hotéis e negócios.

Esses são três exemplos de jogos que conseguiram se adaptar a um novo mercado, com novas exigências. A competição no segmento gamer é intensa, especialmente no que tange os games para celular, que se tornaram o grande foco da indústria. Além do reconhecimento prévio, os títulos citados foram extremamente eficazes em utilizar os benefícios oferecidos pela tecnologia, porém, sem perder a essência por trás de cada um. Talvez, esse seja o grande trunfo dos jogos clássicos no ambiente digital.