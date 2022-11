Saiba o que esperar do Baile do Chopp 2022 do Clube Astréa neste 19 de Novembro

Uma das mais animadas festas do calendário de eventos do Clube Astréa chega para fechar o ano com chave de ouro em São Joaquim, pois neste sábado (19) o clube realizará o tão esperado Baile do Chopp 2022.

O evento, meticulosamente preparado pelo casal Presidente Fernando Teixeira Luiz e Taise Souza Luiz com o formidável auxílio da Diretoria do Clube e da rainha Bianca Grillo de Oliveira, apresentam a 23º edição do Baile do Chopp com a animação da Banda Seven, em uma festa que promete se estender até o sol raiar, com muito chopp, música de qualidade e muita animação por conta dos foliões.

Serão mais de 2 mil litros de chopp artesanal da Amorin Beer, a verdadeira tradição do bom chopp acompanhado do sucesso e do sabor que a marca representa em Santa Catarina. O destaque vai também para a diversificação dos sabores, pois o Clube Astréa pretende trazer 150 litros de chopp de vinho, 150 litros de chopp tipo Stout , 100 litros de Chopp IPA e 2.100 litros de chopp Pilsen. É chopp para não faltar mesmo e distribuídos em 08 chopeiras dispostas em locais estratégicos, dentro do Clube para evitar filas.

Os canecos, confeccionados em alumínio e que também faz parte do ingresso, já estão disponíveis na secretaria do clube aos valores de R$ 60 reais para os sócios e R$ 150,00 para não sócios. As mesas com 08 cadeiras também já estão disponíveis nos valores de R$ 360 para sócios e R$ 570,00 para não sócios.

A 23ª Edição do Baile do Chopp começa neste sábado, dia 19 de novembro a partir das 23h, um evento simplesmente imperdível e com chopp a vontade para os foliões!

“Mantendo a tradição, o Clube Astréa promove o tão esperado e animado Baile do Chopp, para seus sócios e, também, público em geral. Preparados com mais de 2500 litros de chopp, esperamos ter novamente casa cheia como ocorrido nos demais eventos.” Destacou o Presidente Fernando Teixeira Luiz

Banda Seven: