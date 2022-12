Por que os governos estão contra a Bitcoin

A China foi o primeiro país a fazer manchetes depois de proibir a Bitcoin. Ainda assim, este não é o único país que proibiu a Bitcoin. Até agora, muitas outras jurisdições restringiram ou proibiram severamente as moedas virtuais durante os últimos anos. Plataformas como a bitcoin era permitem que as pessoas registrem e comecem a negociar Bitcoin a partir de diferentes partes do mundo.

Iraque, Egito, Omã, Qatar, Argélia, Bangladesh e Tunísia também proibiram a moeda Bitcoin. Mais de 40 outros países, incluindo Bolívia e Bahrein, proibiram implicitamente as moedas virtuais, implementando restrições aos bancos convencionais para garantir que eles não lidem com elas. Alguns países proíbem as plataformas de criptomoedas de operar dentro de sua jurisdição.

Mas mesmo com diferentes jurisdições e países proibindo moedas virtuais, as pessoas continuam a negociá-las em várias bolsas de criptomoedas. Além disso, essas mesmas plataformas aceitam vários métodos de pagamento, permitindo que os usuários transacionem sem problemas.

Por que os governos estão proibindo a Bitcoin e outras moedas digitais?

Atualmente, o setor das criptomoedas está entre os mercados que mais crescem para os investidores. Isso porque os investidores tradicionais e novatos estão procurando investimentos alternativos e de elevado rendimento. Talvez porque as taxas de juros reais para ativos convencionais tenham caído ao longo dos anos. A bitcoin e outras moedas eletrônicas provaram ser alternativas atraentes para a maioria dos investidores.

Muitas pessoas e empresas também se aproveitam das oscilações de preços para negociar Bitcoin para obter lucros. Mas, em meio ao rápido crescimento do setor das criptomoedas, os governos do mundo inteiro estão procurando maneiras de regular a Bitcoin e outras moedas virtuais. E isso leva muitas pessoas a se perguntarem por que os governos e bancos de reserva estão apreensivos com a crescente adoção das criptomoedas.

Eis porque alguns governos estão contra a Bitcoin:

O valor do Bitcoin: Satoshi Nakamoto projetou a Bitcoin para trabalhar como meio de troca usando criptografia. Portanto, nenhum país, banco ou autoridade central emite Bitcoin. Além disso, nenhuma garantia soberana ou ativo apoia a Bitcoin. Além disso, confinar o fluxo da Bitcoin dentro de uma localização geográfica específica não é fácil. Por esta razão, a maioria dos governos não consegue explicar o que dá valor a esta e outras moedas virtuais.

Soberania monetária: Os bancos centrais de diferentes países desempenham um papel vital no fluxo monetário em suas economias. Idealmente, os bancos centrais utilizam políticas e controles monetários para equilibrar a inflação e o crescimento econômico. Como a Bitcoin é descentralizada, sua adoção significa que os bancos centrais perderão o controle sobre as políticas monetárias. Assim, os governos não mais administrarão ou regularão a oferta de dinheiro, o que significaria que eles perderiam os países poderiam até mesmo perder sua soberania financeira.

Financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro: Resistente à censura e o pseudo-anonimato são características proeminentes do Bitcoin e de outras moedas virtuais. Idealmente, os criminosos podem utilizar rapidamente a Bitcoin para financiar o terrorismo ou para lavar dinheiro. Como nem todos os órgãos policiais e governamentais conhecem a Bitcoin, os criminosos podem tirar proveito disso para fazer transações com ela.

Fluxo de fundos entre países: Bitcoin é dinheiro “quente” porque é fácil de movimentar para dentro e para fora de uma nação. Portanto, as pessoas podem fazer transações rápidas com Bitcoin fora de suas fronteiras, deixando seus governos em uma crise financeira.

Evasão fiscal: Muitas pessoas utilizam Bitcoin para fins de evasão fiscal, e essa é uma preocupação primordial para a maioria dos governos. O ideal é que a Bitcoin possa proteger a renda dos investidores da Receita Federal. Dessa forma, a Bitcoin pode criar uma lacuna fiscal, levando a perdas significativas para os governos.

Estas são as principais razões pelas quais os governos temem e subsequentemente proíbem ou restringem a Bitcoin e outras moedas digitais. No entanto, algumas pessoas sugerem uma regulamentação em vez de proibições definitivas. Os órgãos reguladores podem desenvolver formas de controlar as transações de Bitcoin dentro das fronteiras do país e até mesmo internacionalmente. No entanto, a descentralização da Bitcoin torna difícil seu controle e regulamentação. Além disso, a ausência de terceiros como os bancos dificulta a coleta de informações sobre a Bitcoin e outras moedas virtuais para os governos.