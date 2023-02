Crianças se divertem no animado Carnaval Infantil 2023 do Clube Astréa em São Joaquim

No último domingo, dia 19, o Clube Astréa, em São Joaquim, realizou um animado carnaval infantil, que contou com a presença de muitos pequeninos, todos fantasiados e prontos para a diversão. A festa foi embalada pelo som da banda Seven, que tocou músicas infantis clássicas, como Xuxa e Balão Mágico.

As crianças estavam muito animadas e vestidas com fantasias criativas, principalmente de personagens como Vandinha e super-heróis. A atmosfera do evento era de muita alegria e descontração, com os pequenos dançando e se divertindo ao som das músicas.

Veja o vídeo:

Um dos pontos altos do carnaval infantil foi o desfile do Rei Momo Infantil, Emanuel de Souza Arruda Zanette, que esbanjou simpatia e animação, cativando todos os presentes. A Rainha Infantil, Flavia Giovana Amaral Porto, também brilhou com sua aprensentação e carisma.

A festa foi um sucesso e mostrou um carnaval infantil muito forte em São Joaquim. O Clube Astréa, mais uma vez, proporcionou um evento marcante e inesquecível para as crianças da região, reforçando sua importância na comunidade local.

Veja as imagens: