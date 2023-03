Por que o mercado de Bitcoin está prestes a explodir?

Esta moeda digital vem crescendo desde sua criação em 2009 pela Satoshi Nakamoto. Ao longo dos treze anos, esta moeda eletrônica tem sido utilizada e a rede Bitcoin tem registrado uma explosão passando de uma moeda digital para uma indústria de trilhões de dólares. Esta moeda virtual tem uma tecnologia subjacente conhecida como blockchain, um livro razão distribuído publicamente que registra e valida as transações. Devido a esta tecnologia, as transações são rápidas e menos onerosas. Você só precisa obter o endereço da carteira Bitcoin do destinatário, e você pode enviar este dinheiro digital para eles instantaneamente através da https://immediateconnect.top/ do conforto de sua casa.

A utilização deste dinheiro digital varia de um país para outro. Por exemplo, El Salvador e a República Centro-Africana legalizaram esta moeda virtual como moeda com curso legal. O Panamá ainda está no processo de tornar esta moeda digital uma moeda com curso legal. Além disso, existe um enorme aumento na utilização e no preço deste ativo virtual por algumas razões. Eis porque o mercado de Bitcoin está prestes a crescer.

Adoção institucional

As pessoas agora consideram esta moeda virtual um paraíso contra a volatilidade do mercado e a inflação. A moeda fiduciária está sujeita à inflação, pois não tem uma oferta limitada em comparação com esta moeda eletrônica que tem um limite máximo rígido. O público só poderá extrair 21 milhões de Bitcoins, e atualmente, 2 milhões de Bitcoins estão em circulação já que o público já extraiu 19 milhões de Bitcoins. Esta oferta limitada desta moeda eletrônica faz dela uma cobertura contra a inflação, pois seu valor aumenta devido ao aumento da demanda.

Este dinheiro virtual não perde seu valor ao longo do tempo em comparação com o dinheiro fiduciário que perde seu valor ao longo do tempo. Assim, investidores institucionais públicos e privados estão convertendo seus tesouros em dinheiro em dinheiro digital. Estas empresas bem estabelecidas e grandes corporações têm uma tremenda confiança na Bitcoin, contribuindo para seu aumento de preços.

Transações transfronteiriças

As pessoas utilizam globalmente esse dinheiro digital para fazer transferências, especialmente quando enviam remessas. Todos nós sabemos que enviar dinheiro de volta quando se trabalha no exterior pode ser cansativo e assustador, especialmente quando se faz transações com dinheiro fiduciário. Muitos intermediários estão envolvidos ao fazer transações com dinheiro convencional, tornando as transações mais caras e demorando muito tempo.

As pessoas estão agora optando por este dinheiro eletrônico, pois há poucas barreiras à entrada e as transações são muito fáceis. Não existem barreiras transfronteiriças que limitem as pessoas de transacionar Bitcoin.

Além disso, esta moeda digital facilita às pessoas a realização de negócios além de suas fronteiras. Se você quiser adquirir um produto ou serviço em outro país ou continente, você pode, pois este dinheiro digital promove acordos instantâneos. Assim, este ativo eletrônico ajuda a expandir suas fronteiras e a fazer transações facilmente. Esta facilidade de transação além de suas fronteiras também contribui para o aumento de preços da Bitcoin.

Reconhecimento pelos governos

Quando este dinheiro digital surgiu, muitos governos não concordaram com a moeda, pois ela não tinha a regulamentação necessária. Esta moeda digital descentralizada significa que nenhuma instituição financeira ou governo pode regular ou manipular a moeda. O governo detém muito poder sobre as moedas fiduciárias, em oposição à Bitcoin. Portanto, o governo também terá que ganhar esta moeda virtual como todos os demais.

Por outro lado, a popularidade deste dinheiro digital aumentou imensamente, o que o governo não pode ignorar. Por exemplo, o governo japonês não teve outra opção a não ser reconhecer este dinheiro digital. Além disso, o governo de El Salvador chegou a fazer da Bitcoin uma moeda com curso legal no país.

Conclusão

Este dinheiro digital vem ganhando mais aceitação globalmente, o que é resultado dos fatores acima. Este dinheiro virtual apresenta a seus usuários muitas vantagens – por isso, o mundo está lentamente se movendo para este dinheiro digital.