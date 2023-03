Como o Feng Shui nos beneficia?

Lembremos que o Feng Shui vai além de aperfeiçoar nosso espaço, tornando-o belo e acolhedor. O principal objetivo do Feng Shui é o bem-estar, a harmonia além do espaço; é uma harmonia interior que se expande até o lugar onde habitamos e desfrutamos do cassino online Brazil. É a harmonia espiritual que flui e se espalha sobre tudo que você toca e tudo que existe ao seu redor, é a harmonia de que o Feng Shui fala.

Portanto, é justo dizer que o Feng Shui traz muitos benefícios mentais uma vez que você aprende seus segredos e os aplica em sua casa. Sua base mística e espiritual tem fundamentos práticos que beneficiam a convivência com o espaço e dão a nosso estado mental uma situação ideal e uma sensação inigualável de bem-estar. Uma vez em sincronia, nosso ambiente se torna um reflexo de nossa energia, que entra em calma, realização e prazer. A canalização destas energias atinge um ótimo estado físico e mental. Estes são os principais benefícios mentais do Feng Shui.

Prosperidade

Segundo o Feng Shui, quando as energias certas fluem corretamente dentro de casa, o equilíbrio ideal é alcançado e tanto você quanto sua casa se tornam um ímã de prosperidade, melhor ainda, sua mente atinge um estado de prosperidade, a visão que você tem sobre o mundo e a vida é de abundância e gratidão. Você se sente satisfeito com o que tem, mas sem conformismo, ao contrário, você continua se esforçando para manter essa energia fluindo dentro de você.

Por outro lado, quando entramos em um estado de prosperidade, experimentamos um novo nível de consciência, aprendemos o desapego, como os bens materiais triviais podem ser, e descobrimos o que verdadeiramente alimenta a nossa alma. Podemos dizer que a energia da prosperidade é um dos melhores presentes do Feng Shui.

Amor

Este é outro dos grandes benefícios do Feng Shui. As energias positivas vêm em sintonia com nossa casa e nosso centro. É um equilíbrio de realização e prazer que nos permite explorar e se aventurar em novas oportunidades na vida. É bem conhecido que o amor é uma das principais forças motrizes na vida de qualquer ser humano, e isso é um grande benefício da aplicação dos fundamentos do Feng Shui.

Quando falamos de amor em geral, quando estamos verdadeiramente em sintonia com esta energia através do Feng Shui, começamos a olhar para fora através de uma lente de empatia, compaixão e compreensão, nossos relacionamentos são melhores, nossa conexão familiar se aprofunda e as amizades se aproximam. Em resumo, através do Feng Shui também aprendemos a nos relacionar melhor com os outros devido ao correto alinhamento das vibrações amorosas.

Tranquilidade

A tranquilidade no Feng Shui não se trata apenas de estar bem, é um estado mais profundo. Para o Feng Shui trata-se de uma energia de cura universal, quando finalmente aprendemos a viver com o que o Universo nos dá, a receber, a dar e a ser gratos. A conexão que formamos com o todo, com nosso espaço e com nós mesmos é profunda e harmoniosa. Os males que nos afligem internamente, como ressentimento, medo, raiva e insatisfação se dissipam, e poder viver desta forma é uma das grandes contribuições da prática do Feng Shui.