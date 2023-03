Caso de raiva é confirmado em Alfredo Wagner

A Unidade Veterinária Local (UVL) da Cidasc em Alfredo Wagner confirma a notificação de um foco de raiva em bovino no município. A raiva é uma zoonose (doença que afeta animais e humanos) fatal e sem tratamento.

Diante da confirmação de caso, a Cidasc reforça a orientação para que os produtores na região vacinem seus animais (bovinos, ovinos, equinos…). Também é preciso estar atento a alterações na capacidade motora dos animais, como andar cambaleante e dificuldade respiratória. Estes podem ser sintomas da raiva.

O produtor também deve observar se há marcas de mordedura nos animais, que podem indicar que foram espoliados por morcegos. Os morcegos hematófagos (que se alimentam de sangue) podem ser vetores da raiva. A Cidasc deve ser notificada quanto à existência de animais com possíveis sintomas da doença ou do ataque de morcegos, para que as medidas necessárias para evitar novos casos sejam adotadas.

Como não há tratamento, a única forma de combater a raiva é manter os animais vacinados (tanto os de criação quanto os de estimação), protegendo assim os humanos também. A doença atinge o sistema nervoso, provocando danos que não há como recuperar.

Procure um médico veterinário para orientações sobre a vacinação e as doses de reforço.

PorDenise De Rocchi

Assessoria de Comunicação – Cidasc