Como apostar online na melhor casa de apostas | ganhe até 200 de bônus

O brasileiro já adora apostar online, isso porque é uma maneira de se divertir e ainda ter a oportunidade de ganhar dinheiro. Sabendo disso, a Betsul oferece um site fácil, intuitivo e com a melhor navegabilidade para o seu usuário. Além das melhores odds e mercados das apostas esportivas, ainda é possível apostar em Loterias e curtir o Cassino Online. Então, aprenda aqui como apostar na Betsul.

Ganhe 100% de bônus até R$200 no seu primeiro depósito na Betsul!

Conheça a Betsul: melhor casa de apostas esportivas – Primeiros passos

Faça seu cadastro

O primeiro passo para começar a apostar online na Betsul é fazer o seu cadastro no site. Para isso, será necessário preencher um formulário com algumas informações pessoais. Lembrando que é necessário ter mais de 18 anos para conseguir criar a sua conta

Faça a conferência de todos os dados fornecidos para evitar problemas no momento de se cadastrar. Além disso, não esqueça de digitar o código promocional para garantir seu bônus do primeiro depósito.

Validação da Conta

Feito o cadastro, o site da Betsul solicitará um envio de documentos para confirmação da conta. Os documentos aceitos são: Carteira Nacional de Habilitação (CNH), RG e Passaporte, por exemplo.

Esses documentos passaram por uma minuciosa análise do site para confirmar que os dados fornecidos no cadastramento estão corretos. Assim, após esse processo, a conta é liberada para o próximo passo para começar a apostar online.

E-mail e Celular

A fim de garantir a segurança dos usuários, a Betsul solicita que o apostador faça a validação do seu e-mail e telefone celular. Por isso, será necessário entrar no seu perfil no site e seguir os passos indicados das informações de contato.

Depósit

Cadastro completo e validade, é hora de depositar para começar a apostar online. Na Betsul, o depósito mínimo é de R$10, mas você pode utilizar o cupom BOASVINDAS2023 para ganhar 100% até R$200 de bônus. Ou seja, deposite R$100 e ganhe mais R$100 para apostar no site.

Selecione a forma de pagamento desejada, seja com cartões de crédito, PIX, Ame Digital e algumas carteiras virtuais. Além disso, confira as regras do seu método de pagamento e preencha os campos solicitados.

Navegue pela Betsul

Um dos passos para começar a apostar online é navegar e conhecer o site. Na Betsul, você pode curtir diversas seções de jogos, como: Esportes, Loterias, Instantâneas, Cassino Online e E-Sports. Além disso, o apostador aproveita os destaques do dia que aparecem na página principal de cada modalidade dentro do site.

Betsul TV

Apostar online ao vivo é um dos momentos importantes para ajudar o apostador a fazer um bom palpite. Para isso existe a Betsul TV. Dessa forma, além de apostar online, você pode assistir às competições como: La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, e muitas outras, já estão na nossa programação. É só realizar um depósito no site e manter uma banca mínima para poder acessar os conteúdos.

Hora de apostar

Começar a apostar online na Betsul é muito fácil. Primeiro de tudo, é necessário desbravar as diversas seções que o site possui. Em caso de apostas esportivas, é necessário selecionar o campeonato e o evento desejado. Feito isso, escolha o mercado e a odd que mais lhe chama atenção (lembre-se de se basear em estudos de estatísticas para fazer uma boa entrada).

Acesse o carrinho, selecione o valor da aposta e conclua o seu palpite. Pronto. Agora é só começar a torcer e aproveitar toda emoção que as apostas esportivas trazem para você com a Betsul.