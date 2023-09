Baixe o aplicativo Pixbet para Android (APK) e iOS (iPhone e iPad)

Pixbet é o site oficial de apostas esportivas do Brasil, parceiro oficial de clubes de futebol como Cruzeiro, Ituano, Avaí e Flamengo. A empresa está empenhada em criar as melhores condições para todos os adeptos do desporto e permite apostar tanto na aplicação mobile como na versão web. Ao baixar e instalar o Pixbet app em seu smartphone, você terá acesso a todas as nossas oportunidades de jogo, centenas de eventos, mais de 1000 jogos de cassino e ótimos bônus.

Sobre o aplicativo Pixbet

Para atingir o maior número possível de utilizadores, a aplicação móvel Pixbet para smartphones foi desenvolvida para dois sistemas operativos populares – Android e iOS. O aplicativo só pode ser baixado e instalado através do site oficial e instruções detalhadas são fornecidas abaixo. As apostas móveis com o aplicativo Luxbet são legais no Brasil, pois são baseadas em uma licença oficial de Curaçao. O software possui uma interface projetada para caber nas pequenas telas dos smartphones, o que torna seu uso fácil e rápido. Ao mesmo tempo, as possibilidades de jogo do aplicativo são menos restritas do que no site oficial. e jogue os mesmos jogos de azar da versão web.

SO compatível Android, iOS Categoria de aplicativo Apostas desportivas, apostas ao vivo, casino, jogos com dealer ao vivo, lotarias Arquivo APK em tamanho real 40MB Versão do aplicativo 1.1.2 Tamanho do aplicativo instalado 60 MB Atualização mais recente para Android/iOS 04.08.2023/ 02.08.2023 Custo Livre Disponível na Apple Store/Google Play Não Versão Android 7,0+ Versão iOS 11,0+ Idiomas do aplicativo Português Conexão de internet Wi Fi, 3G, 4G

Aplicativo Pixbet para iOS

Se você usa iPhone e iPad, pode apostar através da versão móvel da Pixbet para iOS. Este software é completamente idêntico à versão Android em termos de aparência e interface, bem como em termos de recursos e capacidades de jogo.

Requisitos de sistema para iOS

Uma boa otimização resultou em requisitos mínimos de sistema baixos para uma operação estável do aplicativo móvel Pixbet para iOS. Verifique se o seu dispositivo está em conformidade com essas recomendações antes de baixar e instalar o software.

Parâmetro Valor recomendado Versão do sistema operacional iOS 11 Memória principal 1GB Processador 1,2GHz

Dispositivos iOS suportados

Testamos o aplicativo móvel Pixbet para iOS nos modelos de iPhone mais comuns, incluindo:

iPhone5s;

iPhone6; iPhone 6 Plus; iPhone6s; iPhone 6s Plus;

iPhone7; iPhone7 Plus;

iPhone8; iPhone8 Plus;

iPhone SE;

iPhone XR;

iPhone11; iPhone 11 Pro; iPhone 11 Pro máx.

Os modelos mais recentes de smartphones também oferecem alto desempenho de software.

Baixe o aplicativo Pixbet para iOS (iPhone, iPad)

Para começar a jogar no aplicativo móvel Pixbet para iOS, siga as três etapas simples abaixo. Siga as instruções e você poderá começar a apostar em esportes em apenas alguns minutos.

Passo 1: Acesse o site oficial

Inicie um dos navegadores instalados no seu dispositivo e navegue até o site oficial da empresa de apostas;

Passo 2. Encontre a aba com aplicativos móveis, selecione download para iOS;

Etapa 3. Comece o download. Aguarde até que o atalho da casa de apostas apareça na tela do telefone, então você poderá iniciar o programa e fazer apostas.

Aplicativo Pixbet avançado para Android

O aplicativo móvel Android é uma adaptação do site oficial, com uma interface mais amigável, incluindo controle por gestos e navegação redesenhada. O software é otimizado para operação estável na maioria dos dispositivos. Outra vantagem do aplicativo é que ele pode ser ajustado com flexibilidade. Também permite que você receba notificações pop-up para ser o primeiro a saber sobre novas promoções e eventos importantes.

Dispositivos Android mantidos

O aplicativo móvel para Android foi testado em vários modelos populares de smartphones, incluindo

Samsung Galaxy S; HTC Um; LG Nexus 4; NokiaLumia 920; Samsung Galaxy Nota II; Xiaomi MiNote; Huawei P8; Sony Xperia Z5; Xiaomi Redmi 5; OnePlus 5T.

Esta não é uma lista completa de dispositivos compatíveis com o aplicativo. Se o seu smartphone tiver características semelhantes a esses modelos e for mais potente, você não terá problemas de desempenho.

Requisitos de sistema para Android

Embora os requisitos mínimos de sistema para a operação estável do aplicativo não sejam muito altos, você ainda deve certificar-se de que seu dispositivo os atenda com antecedência.

Parâmetro Valor recomendado Versão Android 7,0 BATER 1GB Espaço livre 40MB

Baixar Pixbet APK para Android

Faltam apenas quatro etapas para acessar o Pixbet pela primeira vez e começar a jogar com um aplicativo móvel completo. Execute as ações abaixo para começar a apostar em esportes e jogar jogos de cassino agora mesmo.

Passo 1: Baixe o aplicativo. Depois de abrir o site oficial da Pixbet no navegador do seu celular, clique em Baixar arquivo ARC. Se necessário, confirme o download. Você será redirecionado para a página de download do aplicativo;

Passo 2: Vá para a configuração do dispositivo. Depois de iniciado o download, vá para as preferências do seu smartphone. Na seção “Segurança” encontre o campo “Fontes desconhecidas”. Mova o controle deslizante para a posição ativa. Ative a opção “Fontes Desconhecidas”;

Etapa 3: Conclua o download. Certifique-se de esperar até que o aplicativo seja totalmente baixado em seu smartphone. Não desligue seu dispositivo móvel nem desconecte-se da Internet até que o download seja concluído. Aguarde a conclusão do download;

Passo 4: Verifique a instalação do arquivo. Abra o arquivo APK e confirme a instalação do aplicativo móvel. Isso leva menos de 30 segundos. Depois disso, você pode iniciar o aplicativo a partir do rótulo.

Como apostar no app Pixbet

É muito simples fazer uma aposta usando o aplicativo. Veja como fazer isso em um rápido passo a passo:

Abra o aplicativo Pixbet; Faça login em sua conta e faça um depósito; Encontre o evento em que deseja apostar; Selecione mercados e probabilidades; Insira o valor da aposta na caixa de entrada da aposta; Conclua sua aposta clicando no botão “Fazer Aposta”.

Apostas desportivas disponíveis

Além do futebol, o aplicativo Pixbet oferece apostas em diversos outros esportes. Isso inclui basquete, tênis, vôlei, Fórmula 1 e muitos outros. A ampla gama de opções de apostas esportivas no aplicativo Pixbet o torna atraente para apostadores de todos os tipos, independentemente de seus interesses esportivos.