Quais as diferenças entre deep web e dark web?

Entenda o que são e como a VPN pode te manter seguro, mesmo se não as acesse

Com a quantidade de golpes aumentando e os dados pessoais cada vez mais

expostos, a preocupação com a segurança online também tende a crescer. Mas o que

nem todo mundo sabe é que, além da internet “comum”, existem acessos mais

profundos que exigem uma atenção a mais com a segurança.

É o caso da deep web e da dark web, que funcionam de maneira “paralela” à internet

que conhecemos, em que muitos dos nossos dados pessoais são vazados. Com isso,

muita gente vem utilizando VPN para PC para bloquear acessos de terceiros mal

intencionados.

Entenda o que é a deep e a dark web e como se proteger!

O que é deep web e dark web?

Deep Web, ou “internet profunda”, é uma parte da internet que não é acessível através

dos mecanismos de busca convencionais, como o Google. Isso ocorre porque os

motores de busca tradicionais não podem indexar ou encontrar essas páginas

automaticamente.

Com isso, o acesso à deep web não é algo simples de ser feito, criando um ambiente

propício para diferentes funções, desde conteúdo protegido por senhas, informações

sigilosas e, em alguns casos, até mesmo crimes.

Além disso, há a dark web, que é uma porção ainda mais oculta e anônima da deep

web. Para acessar a dark web, é necessário utilizar software específico, que oculta a

identidade dos usuários e permite o acesso a sites que não podem ser acessados de

maneira convencional.

A dark web está associada a atividades ilegais, como tráfico de drogas, venda de

informações roubadas, comércio de armas e outras atividades ilícitas.

Em resumo, a deep web é composta por partes da internet não indexadas por

mecanismos de busca regulares, contendo informações privadas e protegidas por

senhas, não necessariamente ilegais. A dark web é uma subcategoria de acesso ainda

mais difícil e, muitas vezes, ilegal, da deep web.

A diferença entre deep web e dark web

A deep web se refere a qualquer parte da internet que não é acessível por mecanismos

de busca convencionais e não está disponível para o público em geral. Ou seja,

qualquer tipo de informação que seja privada ou que contenha dados restritos, não

necessariamente ilegal ou perigosa.

A principal razão pela qual esses dados não são indexados é por questões de

privacidade e segurança. A maior parte da deep Web é legal e utilizada para

armazenar informações sensíveis.

Esse tipo de permissão de acesso é construída de acordo com as necessidades de

segurança de cada sistema e site, ou seja, seguindo as regras de negócios das

empresas.

Já a dark web é uma parte específica e conhecida por ser mais obscura, contendo mais

conteúdos ilegais e perturbadores, além de crimes cibernéticos, como vazamento de

dados. Não é facilmente acessada e é caracterizada por um alto nível de anonimato e

criptografia, um desafio para o combate a crimes.

Ou seja, enquanto a deep web inclui principalmente dados protegidos, a dark web é

frequentemente associada a atividades ilegais e questionáveis. Por conta do

anonimato, atrai pessoas que querem cometer crimes, inclusive vazamento de dados,

golpes e mais.

Como o VPN pode ajudar na segurança

Você já ouviu falar em VPN? Uma VPN, ou Rede Virtual Privada, é uma ferramenta

que permite criar uma conexão segura e criptografada com a internet, mascarando sua

localização e protegendo seus dados de possíveis ameaças.

Isso aumenta muito o nível de segurança, evitando vazamento de dados, acessos

indevidos e muito mais. Se precisa acessar, por exemplo, a deep web, isso também

ajuda a manter seus dados seguros.

As principais vantagens de ter uma ferramenta de VPN são:

● privacidade: a VPN oculta seu endereço IP real e atribui um endereço IP de um

servidor em outra localização;

● proteção contra vigilância: ao utilizar uma VPN, suas comunicações são

criptografadas, o que deixa mais difícil o monitoramento de suas atividades;

● acesso seguro em redes públicas: quem precisa usar com frequência redes

de wi-fi públicas, como em café e restaurantes, abre brechas para invasores

captarem seus dados. Com a VPN, isso não acontece.