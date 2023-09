Saiba quando optar por roupas e acessórios neutros ou com personagens

Saiba como vestir seu filho de acordo com o ambiente em que ele vai estar, garantindo que ele esteja sempre confortável

Montar o guarda-roupa de uma criança não é tarefa muito simples. Afinal, eles

sempre estão em fase de crescimento e todos os dias decidem gostar de coisas

novas, como personagens de desenhos ou filmes. Ah, e isso vale tanto para

meninas quanto para meninos. Por esses motivos, muitos pais ficam sem saber

como ter peças que fazem realmente sentido para a criança usar, mas que sejam

opções válidas para diferentes e determinados ambientes.

Além das roupas, é necessário se atentar aos acessórios, que também são

importantes. Inclusive, como eles precisam ser práticos, uma mochila infantil não

precisa ser cheia de detalhes, mas é recomendado que ela tenha divisórias que

sejam úteis para levar tudo o que a criança precisa. É essencial saber em qual

momento usar roupas e acessórios coloridos e cheios de estampas, e quando o

neutro é a melhor opção.

Confira abaixo dicas que vão te ajudar a vestir o seu filho de acordo com o ambiente

em que ele vai estar. Nossas sugestões vão te auxiliar a montar um guarda-roupa

prático, mas com alternativas para todos os momentos.

Ir para a escola

A maioria das escolas tem um uniforme que deve ser usado obrigatoriamente por

todas as crianças. Porém, caso o seu filho estude em uma onde isso não é

necessário, saiba como vesti-lo adequadamente. Você deve pensar no que o seu

pequeno faz enquanto está fora. Se ele tem contato com tinta e outros materiais de

pintura, é sempre bom mandar na mochila uma peça de roupa reserva, que seja

mais velha e não tenha problema se sujar demais. No caso de crianças maiores,

pense que o seu filho brinca bastante, então, roupas confortáveis devem ser as

escolhidas. Ainda, prefira sempre tons neutros, mas que sejam escuros.

Brincar no parque

Quando uma criança vai brincar em um parquinho, a última preocupação dela deve

ser com a roupa que está vestindo, não é mesmo? Por isso, pense bem na sua

escolha de look. Nesse momento, pegue peças mais fáceis de lavar. Ah, e tudo bem

optar por uma camiseta com estampa de super-herói, esse é um momento de

diversão e a coisa mais importante é garantir que o seu filho esteja confortável.

Portanto, evite peças jeans e de tecidos mais pesados, pois podem dificultar a

mobilidade dos pequenos.

Festa de aniversário

Esse é outro período em que a maior preocupação da criança é se divertir. E como

se sujar é quase inevitável, selecione peças que se adequem ao ambiente. Nesses

casos, não tem problema escolher camisetas com estampa, mas prefira tons mais

neutros e veja se o lugar da festa disponibilizará brincadeiras com água ou tinta. Se

estiver frio, prepare uma combinação que deixe seu pequeno quentinho e

confortável para brincar com os amiguinhos.

Passeio no shopping

O passeio no shopping é o momento de usar aquela roupa mais neutra e de tecido

mais nobre. Por ser um lugar fechado e com ar condicionado, não se esqueça de

levar também uma peça de manga comprida caso a criança sinta frio. Se a ideia é

comprar roupas novas e a criança gosta de experimentar, prefira peças fáceis de

tirar e cômodas para passar o dia andando.

Ficar em casa

Se o seu filho passa a maior parte do tempo em casa, ele não precisa usar roupas

tão neutras. Então, prefira sempre peças simples e que não tenham nenhum problema em sujar durante as brincadeiras do dia a dia. Nesse caso, a criança pode

usar uma roupa mais velha, mas que também seja confortável caso ele precise sair

para algum lugar ao longo do dia.