PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020.

QUARTA-FEIRA

Uma frente fria se desloca sobre o Litoral Sul proporcionando tempo fechado com chuvas ocasionais e períodos de tempo seco (momentos de melhoria). Áreas de instabilidades reforçadas por um sistema de baixa pressão (cavado) possibilitam pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia alternando com intervalos de tempo seco (períodos de sol e nuvens) entre o Oeste, Meio Oeste, Centro, Serra e Litoral Sul. Sol e nuvens entre o Nordeste do estado e a Grande Florianópolis com pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e noite. Risco de temporal isolado para a Grande Florianópolis e Nordeste de SC. Vários pontos de SC passam sem chuva ou com bem pouca chuva.

Temperatura diminui mas continuará alta (sensação de abafamento). Queda maior no Sul (temperatura agradável). Mínimas entre 12/15°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema). Máximas variando entre 34/37°C na região da Grande Fpolis, Vale do Itajaí, Litoral Norte.

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

**Temporal; chuva intensa, granizo e ventania.

QUINTA-FEIRA

Alternância entre céu nublado intercalando com períodos de sol e algumas nuvens. Durante a tarde e noite, o tempo volta a ficar instável com chuva e trovoada. Bons intervalos de tempo seco. Risco de temporal isolado em SC. Vários pontos de SC passam sem chuva ou com bem pouca chuva.

Temperatura alta com sensação de abafamento. Queda na temperatura no final da noite, mais na Serra e Sul.

CARNAVAL FRIO DURANTE AS NOITES E MADRUGADAS E COM TEMPO FIRME!

►AS ULTIMAS PROJEÇÕES NUMÉRICAS INDICAM UM CARNAVAL COM TEMPERATURA ABAIXO DO NORMAL PARA ÉPOCA DO ANO COM MADRUGADAS BEM FRIAS ENTRE OS DIAS 22 A 25, DANDO UM BELO SUSTO AOS FOLIÕES NA SAÍDA DOS BAILES DE SALÃO E FRIO PARA QUEM ASSISTIR AOS DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA EM FLORIANÓPOLIS E JOAÇABA.

► RISCO DE DANOS EM LAVOURAS DE ARROZ QUE TIVEREM EM FLORESCIMENTO NO SUL E MÉDIO/ALTO VALE DO ITAJAÍ.

► INDICATIVO DE GEADA ISOLADA NAS BAIXADAS DO TOPO DA SERRA DURANTE O AMANHECER DE SÁBADO A SEGUNDA (PICOS PONTUAIS ENTRE -1/2°C NO TOPO DA SERRA). DADOS DE HOJE COM POSSÍVEIS ALTERAÇÃO.

Geadas (dias) em 2020/topo da serra/SC

1 Janeiro

0 Fevereiro

0 março

0 abril

0 maio

0 junho

0 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2020; 1 dia/geada e 0 dias com marcas negativas em SC

0 DIAS COM NEVE

Curiosidade; dias com geada, 135 dias /2016, 123 dias/2010 e 120 dias/2017 E 106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DA SERRA E DE SC, 18/2/2020

Extremas de SC registrados ontem. 17/2/2020 e hoje, 18/2/2020.

MÁXIMA, ONTEM; 20,6°C/ 37,8°C EM ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MÁXIMA, HOJE; 24,3°C/ 40,0°C EM GRAVATAL/EPAGRI

MÍNIMA ONTEM; 15,1°C/ 21,9°C EM B.JARDIM/INMET

HOJE; 12,6°C/ 29,9°C EM B.JARDIM/F.KEISER

CAPITAL/INMET HOJE; 24,2°C/ 32,3°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; 25,6°C/ 32,7°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; 24,5°C/ 31,3°C

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; 24,3°C/ 31,6°C

FLORIANÓPOLIS/CANTO DOS ARAÇÁS/TOMÁS W. RUAS; 26,1°C/ 29,9°C

RATONES/SÍTIO 3 MENINAS; 24,4°C/ 33,1°C

UFSC/RESSACADA; 25,3°C/ 33,2°C

UFSC; 25,4°C/ 34,4°C

MAFRA/EPAGRI; 20,0°C/34,1°C

CHAPECÓ/INMET; 21,8°C/29,9°C

CHAPECÓ/PITER SCHEUER; 22,5°C/31,1°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; 17,4°C/27,4°C

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; 13,9°C/28,9°C/CRUZEIRO/F.K

EXTREMOS POR REGIÃO/SC DIA 18/2/2020

EXTREMO OESTE E OESTE; 15,5°C ÁGUA DOCE/DSOARES E 35,5°C CAIBÍ

MEIO OESTE; 16,9°C CAÇADOR E 34,9°C OURO

CENTRO; 13,1°C FRAIBURGO/F.K E 33,5°C BRUNÓPOLIS

PLANALTO SUL/SERRA; 12,6°C B.JARDIM/F.K E 32,6°C RIO RUFINO

TOPO DA SERRA >1200 m; 12,6°C B.JARDIM/F.K E 29,7°C URUPEMA

LITORAL SUL; 19,5°C LAGUNA/INMET E 40,0°C GRAVATAL

GRANDE FLORIANÓPOLIS; 22,2°C ANTÔNIO CARLOS E 37,9°C NOVA TRENTO/GUTO

GRANDE FLORIANÓPOLIS/SERRA; 18,2°C RANCHO QUEIMADO* E 37,0°C LEOBERTO LEAL

LITORAL NORTE; 21,3°C ITAPOÁ/INMET E 38,3°C JARAGUÁ DO SUL

VALE DO ITAJAÍ; 19,3°C STA TEREZINHA* E 38,1°C BLUMENAU/FURB

PLANALTO NORTE; 17,1°C MAJOR VIEIRA/INMET E 34,9°C IRINEÓPOLIS*

*EPAGRI

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM MIN. NEGATIVA.

2020 COM – DIAS COM MIN. NEGATIVA.

SÃO JOAQUIM;

NA QUARTA-FEIRA

NASCER DO SOL; 06h: 05

PÔR DO SOL; 19h: 03

