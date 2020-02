Venha para a Serra Catarinense na 7ª Vindima de Altitude – Veja a Programação completa das Vinícolas

Venha para a Serra Catarinense, venha para a 7ª Vindima de Altitude!

A Serra Catarinense se prepara para viver a incrível experiência da colheita da uva, as festividades da 7ª edição da Vindima de Altitude, iniciam no dia 28 de fevereiro e seguem até 29 de março. Ainda tendo ainda um Festival da Vindima, ocorre nos dias 6, 7 e 8 de março, em no centro São Joaquim!

A Vindima de Altitude é realizada pela Associação Vinhos de Altitude com o apoio do Sebrae/SC, Aproserra, IFSC Urupema, Boccati, Prefeitura de São Joaquim, Governo de Santa Catarina e BRDE.

Veja a Programação completa das Vinícolas de Altitude:

Vinícola Abreu Garcia

De 28/02 a 29/03. Sábado 29 de fevereiro – Almoço harmonizado e sunset nos vinhedos

Domingo 8 de março – Almoço especial Dia Internacional da Mulher

Sábados 7, 14, 21 e 28 de março – Visitação seguida de almoço harmonizado e sunset nos vinhedos

Sábado 21 de março – Visitação seguida de almoço. Atração Cultural – Seiferts / Instrumental Brasileira

Sexta (6) sábado (7) e domingo (8) – Festival Vindima de Altitude

Local: Centro de Eventos Paroquial CEP, na Praça João Ribeiro, Centro, em São Joaquim. (estande para degustação)

Contato para reservas e informações: (48) 3322-3995 ou (49) 3241-7600 eventos@abreugarcia.com.br

Vinícola Fattoria Monte Alegre

Sábado 28 de março – Degustação no vinhedo às 15h. Atração Cultural – Suiane & Douglas/ Duo de Cordas

Sexta (6) sábado (7) e domingo (8) de março – Festival Vindima de Altitude,

Local: Centro de Eventos Paroquial CEP, na Praça João Ribeiro, Centro, em São Joaquim. (estande para degustação)

Contato para reservas e informações: (47) 99948-6727 – joelciofronza@gmail.com

Vinícola Hiragami

Sexta (6) sábado (7) e domingo (8) de março – Festival Vindima de Altitude

Local: Centro de Eventos Paroquial CEP, na Praça João Ribeiro, Centro, em São Joaquim. (estande para degustação)

Contato para informações: (49) 3233-6900 –hiragami@hiragami.com.br

Vinícola Suzin

Sábado 21 de março – Degustação no vinhedo, às 15h. Atração Cultural – Suiane & Douglas/ Duo de Cordas

Sexta (6) sábado (7) e domingo (8) de março – Festival Vindima de Altitude

Local: Centro de Eventos Paroquial CEP, na Praça João Ribeiro, Centro, em São Joaquim. (estande para degustação)

Contato para reservas e informações: (49) 3233-1038 – vinicolasuzin@gmail.com

Vinícola Quinta das Araucárias

De 28/02 a 29/03. Degustação no vinhedo aos sábados

Sábado 14 de março – Degustação no vinhedo às 15h. Atração Cultural – Seiferts/ Instrumental Brasileira

Sexta (6) sábado (7) e domingo (8) de março – Festival Vindima de Altitude

Local: Centro de Eventos Paroquial CEP, na Praça João Ribeiro, Centro, em São Joaquim. (estande para degustação)

Contato para reservas e informações: (49) 99979-9744, (49) 9915-9557 ou (49) 99186-2801 – telmopsouza@yahoo.com.br joacida@hotmail.com.br

Vinícola Quinta da Neve

Sexta (6) sábado (7) e domingo (8) de março – Festival Vindima de Altitude

Local: Centro de Eventos Paroquial CEP, na Praça João Ribeiro, Centro, em São Joaquim. (estande para degustação)

Contato para informações: (49) 99182-6516 ou (49) 3233-1123

Vinícola Leone di Venezia

De 6 a 29 de março – Visitação e degustação de terça a sexta às 10h e às 15h

Domingo 8 de março – Almoço harmonizado ás 12h. Atração Cultural – Bruno Jacomel / Solo Violino

Sábados às 10h, 15h e 17h

Domingos às 11h;

Degustação Premium: sábados às 10h30 e domingos 10h30

Almoço harmonizado aos sábados e domingos

Jantar harmonizado aos sábados;

Piquenique de quarta a sábado das 11h às 16h

Para curtir e conhecer de terça a sábado das 09h30às18h e domingos das 09h30 às 15h;

Sexta (6) sábado (7) e domingo (8) de março – Festival Vindima de Altitude

Local: Centro de Eventos Paroquial CEP, na Praça João Ribeiro, Centro, em São Joaquim. (estande para degustação)

Contato para reservas e informações: (49) 99967-3668 ou (49) 99973-1135 (whatsApp) – vinicola@leonedivenezia.com.br

Vinícola Serra do Sol

Sábado – 14 de março – Degustação no Showroom às 18h. Atração cultural – Bruno Jacomel / Solo Violino

Sexta (6) sábado (7) e domingo (8) de março – Festival Vindima de Altitude

Local: Centro de Eventos Paroquial CEP, na Praça João Ribeiro, Centro, em São Joaquim. (estande para degustação)

Contato para reservas e informações: (49) 3278-4107 – (41) 99848-0545 –anarobertazilli@hotmail.com

Vinícola Thera

De 28/02 a 29/03. Visitação aos vinhedos seguida de degustação – sexta às 17h, sábado às 11h e 17h, domingo às 11h

Domingo 22 de março – Almoço harmonizado ás 12h. Atração Cultural Bruno Jacomel / Solo Violino

Almoço e Jantar no Wine Bar – sexta das 19h às 22h, sábado das 11h30 às 22h30 e domingo das 11h30 às 15h

Hospedagem: Disponível aos finais de semana. Degustações com visitação aos vinhedos podem ser marcadas sob demanda, para hóspedes.

Sunsets com música e mesa de frios todos os sábados

Sexta (6) sábado (7) e domingo (8) de março – Festival Vindima de Altitude

Local: Centro de Eventos Paroquial CEP, na Praça João Ribeiro, Centro, em São Joaquim. (estande para degustação)

Reserva pousada: WhatsApp (48) 99679 4545 – pousada@vinicolathera.com.br

Wine Bar e demais programações: WhatsApp (48) 99679 4545 – reservas@vinicolathera.com.br

Vinícola Vivalti

Sexta (6) sábado (7) e domingo (8) de março – Festival Vindima de Altitude

Local: Centro de Eventos Paroquial CEP, na Praça João Ribeiro, Centro, em São Joaquim. (estande para degustação)

Contato para informações: (47) 3372-6010 – vicente.donini@marisolsa.com

eliane.gesser@marisolsa.com

Vinícola Villa Francioni

De 28/02 a 29/03. Visitação na vinícola durante todos os dias com três diferentes modalidades de tours

Sábado 29 de fevereiro – Degustação harmonizada ao pôr do sol, às18h. Atração Cultural – Suiane & Douglas/Duo de Cordas

Sábado 29 de fevereiro, 07, 14 e 28 de março- Degustação harmonizada ao pôr do sol, às 18h

Sábados 14, 21 e 28 de março – Visita com enólogo às 14h30

Sábados 07, 14 e 28 de março – Wine Safári às 14h30

Sábado 21 de março Festival vinhos e queijos das 10h30 às 19h

Reserva mediante pagamento antecipado em até 4 dias úteis anteriores ao evento.

Sexta (6) sábado (7) e domingo (8) de março – Festival Vindima de Altitude

Local: Centro de Eventos Paroquial CEP, na Praça João Ribeiro, Centro, em São Joaquim. (estande para degustação)

Contato para reservas e informações: (49) 3233-8200 (49) 99983-1018 WhatsApp –eventos@villafrancioni.com.br

Vinícola Villaggio Bassetti

Sábados 7, 14, 21 e 28 de março – Tramonto das 17h30 às 20h

Sábado 21 de março – Tramonto as 17h30. Atração cultural- Bruno Jacomel/ Solo Violino

Sexta (6) sábado (7) e domingo (8) de março – Festival Vindima de Altitude

Local: Centro de Eventos Paroquial CEP, na Praça João Ribeiro, Centro, em São Joaquim. (estande para degustação)

Contato para reservas e informações: (49) 99182-8862 – administrativo@villaggiobassetti.com.br

Vinícola Villaggio Conti

Sexta (6) sábado (7) e domingo (8) de março – Festival Vindima de Altitude

Local: Centro de Eventos Paroquial CEP, na Praça João Ribeiro, Centro, em São Joaquim. (estande para degustação)

Contato para informações: (21) 97175-0022 – villaggioconti@gmail.com

Vinícola Vinhedos do Monte Agudo

De 28/02 a 29/03. Piquenique – todos os dias da semana (exceto quarta) das 11h às 17h

Sunsets – todos os dias da semana (exceto quarta e domingo) das 17h30 às 19h

Almoço harmonizado todos os dias da semana (exceto quarta) às 12h;

Jantares harmonizados – sextas e sábados às 20h

Domingo 08 de março – Sunset ás 14h30. Atração Cultural – Bruno Jacomel/ Solo Violino

O vinhedo está aberto à visitação todos os dias da semana (exceto quarta) das 10h às 17h

Todos os programas exigem reserva antecipada

Sexta (6) sábado (7) e domingo (8) de março – Festival Vindima de Altitude

Local: Centro de Eventos Paroquial CEP, na Praça João Ribeiro, Centro, em São Joaquim. (estande para degustação)

Contato para reservas e informações: (49) 3015-9177 –monteagudo@monteagudo.com.br

Vinícola Pericó

Sábado 29 de Fevereiro – Almoço às 12h. Atração Cultural- GymnopeDuo/ Tango e Jazz

Sábados – Visitação e degustação às 10h e Degustação seguida de almoço às 12h;

Terça a sexta – Visitação das 10h às 14h

Domingos – Visitação às 10h

Transfer saindo de Urubici e São Joaquim aos sábados. Saídas 09h e às 11h

Somente com reserva e pagamento antecipado.

Sexta (6) sábado (7) e domingo (8) de março – Festival Vindima de Altitude

Local: Centro de Eventos Paroquial CEP, na Praça João Ribeiro, Centro, em São Joaquim. (estande para degustação)

Contato para reservas e informações: (49) 3233-1100 (49) 99922-4499 WhatsApp –vinicolaperico@vinicolaperico.com.br

Vinícola Zanella Back

Sábado 14 de março – Sunset às 15h. Atração Cultural- Martinez & Diana/MPB

Local: Boava

Contato para reservas e informações (49) 99992-3887 – bettinhoback@yahoo.com.br

Programação Cultural Festival da Vindima 2020

06, 07 e 08 de março

Local: Centro de Eventos Paroquial-CEP, São Joaquim/SC

Solenidade de abertura – sexta-feira, 6 de março, às 19h

Estandes das 18h às 23h

20h – Bruno Jacomel/ Duo de Cordas

Sábado 7 março

Estandes das 16h às 23h

16h30 – Balé Dinâmico

17h15– Gymnopeduo

19h– Trio Trevo

21h30– Seiferts

Domingo 8 de março

Estandes das 15h às 20h

16h– CTG Invernada Artística

17h– Martinez & Diana

18h30– Trio Malbec

* A programação está sujeita a alterações, sem aviso prévio;

* As atrações culturais são gratuitas;

* Os eventos nas vinícolas exigem reservas antecipadas, e devem ser feitas diretamente no contato das próprias vinícolas.

Casa do Vinho

8 de fevereiro até 29 de março. Festival : Centro De Eventos Paroquial São Joaquim somente nos dias: 06, 07 e 08 de março.

Sábado (29/02) 09h às 12h / 13h30 às 18h

Domingo (01/03) 09h às 12h / 14h às 17h

Sexta (06/03) 09h às 19h

Sábado (07/04) 09h às 18h

Domingo (08/03) 09h às 12h / 14h às 17h

Sexta (13/03) 09h às 12h / 13h30 às 19h

Sábado (14/03) 09h às 12h / 13h30h às 18h

Domingo (15/03) 09h às 12h / 14h às 17h

Sexta (20/03) 09h às 12h / 13h30h às 19h

Sábado (21/03) 09h às 12h / 13h30 às 18h

Domingo (22/03) 09h às 12h / 14h às 17h

Sexta (27/03) 09h às 12h / 13h30h às 19h

Sábado (28/03) 09h às 12h / 13h30 às 18h

Domingo (29/03) 09h às 12h / 14h às 17h

Local: Casa do Vinho

Mais informações e Televendas: (49) 9.9119.5518 / 3233-0336 | televendas@casadovinho.net

Vinícola D’alture

Sunset a partir das 16:30 acompanha tábua de frios e degustação de 6 rótulos.

Sunset casal a partir das 16:30 acompanha tábua de frios e uma garrafa de espumante.

Visita com degustação – 10, 11, 14, 15 e 16 horas.

Almoço todos os dias das 11,30 as 15,00 h, jantar quinta a domingo a partir das 19h, menu 4 passos (Antepasto, entrada principal e sobremesa) – harmonizado menu 2 passos ( principal e sobremesa)

Piquenique nos vinhedos todos os dias das 11 as 17 h cesta para 2 pessoas mais 1 garrafa e duas taças personalizadas, vinho linha dalture e vinho linha reserva

Cesta para 1 pessoa mais uma garrafa, espumante, vinho linha dalture, vinho linha reserva

Música ao vivo no sunset e jantares, Sábados e Domingos

Local: Vinícola D’alture São Joaquim

Reservas podem ser feitas também pelo whats (49) 99170.8000