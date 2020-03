Casa do Vinho recebeu a visita ilustre do Governador Carlos Moisés

Quem recebeu a visita ilustre do Governador Moisés foi a Casa do Vinho durante a abertura da 7ª Vindima de Altitude.

O Governador de Santa Catarina foi acompanhado do Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, da Primeira Dama e dos proprietários da Vinícola Pericó Diego Censi e Carlo Bogo Jr.

A Staff da Casa do Vinho, capitaneada pelo Chairman Vilson Borges recebeu diversos elogios do Governador que degustou e aprovou os especialíssimos vinhos da Linha Comendador. A Casa do Vinho é uma das maiores referencias no setor do enoturismo de altitude.