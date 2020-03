Premiere a Nova Casa do Vinho a mais moderna e impressionante loja de Vinhos Finos da Altitude

Premiere a Nova Casa do Vinho inaugurou na noite desta última quinta-feira (05), a modernização de sua sede na Rua Ismael Nunes, no Centro de São Joaquim. A modernização da Casa do Vinho impressiona pele estilo arquitetônico projetado exclusivamente para os Vinhos Finos de Altitude e também para rótulos do mundo inteiros.

Empresários, advogados e vitivinicultores comparecem ao coquetel de inauguração do Premiere Nova Casa do Vinho e se sentiram impressionados com a atual conjuntura do mais moderno e ousada Loja de vinhos da Serra Catarinense.

Este foi mais um empreendimento da família Borges, família do proprietário Vilson Borges, que não pouparam esforços para fazer desta loja o que há de melhor em termos de aconchego, charme e requinte com profissionais amplamente qualificados, um investimento digno da qualidade e apreço que a São Joaquim merece em termos de vinhos, cultura e turismo.

Veja as imagens:

