Coronavírus: Villa Francioni transfere parte da programação da Vindima para Setembro

Conforme as determinações estabelecidas pelas autoridades da saúde no combate ao coronavírus, a administração da Villa Francioni adotou algumas medidas para que esse período seja atravessado da melhor forma possível. Visando a redução do contágio e a prevenção da população, todos os grupos de atendimento para visitação ficarão restritos a 15 pessoas, a partir de amanhã (18).

Além disso, parte da programação da Vindima que aconteceria nos próximos fins de semana, de acordo com o calendário da vinícola, será adiada para o mês de setembro. O Festival Vinhos & Queijos, que seria realizado no próximo sábado (21), ocorrerá no dia 6 de setembro, assim como o passeio “Visitação ao pôr do sol”, que aconteceria no último sábado do mês (28), será transferido para o dia 5 de setembro.

CUIDADOS NA VINÍCOLA

É importante salientar ainda pequenas medidas que se mostram imprescindíveis nesse momento, vista a gravidade da situação: beijos, abraços e toques de mão devem dar lugar a acenos e cumprimentos à distância; da mesma forma, deve-se evitar ao máximo o toque em corrimãos, paredes e apoios; lavar as mãos com sabonete e utilizar álcool gel antes de adentrar as dependências da vinícola é fundamental; e, uma vez no local, é orientado que qualquer solicitação de produtos seja feita diretamente ao atendente da loja.

Outras providências poderão ser tomadas, a partir do cenário dos próximos dias, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde e órgãos municipais e estaduais. A vinícola se coloca à disposição do público para esclarecimentos.

Foto: Divulgação Villa Francioni

Paulo Scarduelli