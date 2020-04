Dicas da Casa do Vinho: Harmonize seu prato com Merlot Casa do Vinho

Que você já conhece o Merlot Casa do Vinho a gente sabe, mas olha só essa harmonização com petisco que trouxemos pra você fazer em casa e curtir um fim de tarde! É simples, rápido e uma delícia! Então arrasta para o lado e confere agora mesmo. Um brinde e bom apetite.

A estação das noites perfeitas está chegando! E a Casa do Vinho trouxe dicas de vinhos para você curtir o melhor do outono! Os vinhos tintos são ideais para estas noites e indicamos os vinhos da uva Merlot, das Vinícolas: Suzin, Villaggio Grando, Urupema, Hiragami, Casa do Vinho, Dom Emiliano e D`alture. Aproveite o melhor do outono com os vinhos finos de altitude!

Não esqueça de permanecer em casa, e tomar todos os cuidados indicados pelo Ministério da Saúde!

Duas lojas esperam por você: São Joaquim e Lages http://www.casadovinho.net Televendas: (49) 3233-0336 / (49) 9.9119.5518 / (49) 9.9914.9707 televendas@casadovinho.net