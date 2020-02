Brasil Tropical será o tema do Carnaval 2020 no Clube Astréa

O Clube Astréa realizará de 22 à 25 de Fevereiro, em São Joaquim, a edição 2020 do Carnaval com diversas atrações e com a animação da Banda Society, que tem por intuito de ser um dos mais movimentados e animados da Serra Catarinense.

A folia abre na noite de 22 de Fevereiro, sábado, com a Banda Society e coma coroação das majestades a Rainha Maria Luíza Ferreira de Souza e o Rei Momo Dalcir da Silva Rodrigues e com o Desfile de Blocos e fantasias.

No domingo, dia 23 é a vez do Carnaval infantil tomar conta da tarde no Clube Astréa com a coroação do Rei Momo Infantil Eduardo Lopes Couto e da Rainha Nandrya Amaral Quilante. E às 19h terá o Carna Rock com a banda MR. Jack e Banda Society