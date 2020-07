São Joaquim – Vice Governadora Daniela Reinehr se solidariza com famílias atingidas por vendaval

A vice governadora de Santa Catarina, Daniela Cristina Reinehr, visitou na tarde desta quinta-feira (2) o município de São Joaquim e acompanhou de perto os danos causados pelo ciclone que atingiu recentemente a região.

A vice governadora, se reuniu com o prefeito Giovani Nunes e com membros da Defesa Civil, Polícia Militar e Secretaria de Educação, ouvindo a opinião do Poder Público e consultando famílias sobre os problemas enfrentados diante dos estragos causados pelo vendaval.

Na ocasião, visitaram bairros atingidos, como o bairro Nossa Senhora de Fátima. Os moradores pediram para que a vice governadora pudesse intervir junto às companhias de eletricidade que cobram agora a implantação de um poste padrão para religar a energia das casas atingidas.

A vice governadora visitou também a creche do CAIC e a Escola Manoel Cruz que tiveram grandes estragos.

Ao final da visita a vice governadora Daniela Cristina Reineh recebeu do prefeito e secretário um presente “maçãs”.

“Vou encaminhar as demandas de São Joaquim para o Presidente Bolsonaro, vou comprar a briga por causa dessa exigência das companhias de eletricidade para religar a energia das famílias atingidas, deixo o meu gabinete de vice governadora à disposição para o que São Joaquim precisar” finalizou a Vice Governadora Daniela Reinehr.