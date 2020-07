Exposição inédita: Villa Francioni recebe obras do artista Pita Camargo em julho

O escultor catarinense Pita Camargo irá expor na Galeria de Arte da Villa Francioni, a partir de 11 de julho, as obras que compõem a série Pequenos Formatos. São esculturas em mármore branco do Espírito Santo, em bronze, elaboradas com a técnica tradicional de fundição de cera perdida (método de escultura de peças metálicas por moldagem), resina e madeira. De acordo com a direção da Villa, todos os protocolos e normas de saúde – uso de máscara, redução no número de visitantes, distanciamento entre os presentes, uso de álcool-gel, entre outros procedimentos, – serão rigorosamente seguidos para evitar qualquer risco de contaminação da Covid-19. Aliás, desde a reabertura, é assim que Villa Francioni tem agido.

Com uma carreira de 30 anos focada em esculturas de grande porte em espaços públicos, Camargo se volta agora para a diminuição da escala, na qual a menor unidade de medida se traduz numa maior qualidade estética. “O luxo do grande artista”, assinalou o escritor Rubem Braga, “é atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos”. E é exatamente o que faz Pita Camargo neste novo trabalho.

Nascido em Blumenau, o artista já fez diversos painéis, murais, monumentos, marcos históricos e esculturas em São Paulo, Joinville, Florianópolis, Balneário Camboriú, Timbó, Bombinhas, além de obras em sua terra natal. Segundo o curador Edson Machado, a escolha desta exposição tem dois objetivos principais: estimular a temporada turística de inverno na Serra Catarinense, com um evento de alta qualidade, e retomar o Espaço da Galeria Villa Francioni, em tempos de pandemia, “com uma exposição inédita de obras tridimensionais com uma mensagem de esperança e alegria”.

A presidente do Conselho da Villa Francioni, Daniela Freitas, ressalta que a vinícola tem seguido de forma rigorosa todos os procedimentos recomendados pelas autoridades de saúde para evitar a propagação da Covid-19.

SERVIÇO

O QUÊ: Exposição Pequenos Formatos, de Pita Camargo

QUANDO: Abertura dia 11 de julho de 2020, às 14h. E visitação gratuita até 13 de setembro de 2020, das 10h às 17h

ONDE: Galeria de Arte Villa Francioni, São Joaquim/SC

Por Paulo Scarduelli