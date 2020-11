Degustação Harmonizada de Natal é realizada na VF em comemoração aos 15 anos dos primeiros rótulos

Em dezembro a Villa Francioni comemora os 15 anos da produção dos seus primeiros rótulos e para celebrar esse momento a vinícola vem organizando diferentes eventos, entre eles o Natal VF, que será realizado no último sábado antes do Natal, no dia 19 de dezembro, às 19 horas.

O Natal VF é uma degustação harmonizada de três rótulos – Villa Francioni Rose, Villa Francioni Francesco e Espumante Joaquim Brut Rose – com porções de três pratos típicos da região serrana. Entrada: Mix de folhas com mozarela de búfala e tomate cereja ao balsâmico reduzido; Prato principal: Talharim ao ragu de Costela; e Sobremesa: Sorvete de queijo com calda de goiaba.

O valor da entrada é de R$110 por pessoa. Os interessados devem fazer a reserva o quanto antes, através do WhatsApp (49) 99983-1018, pois o número de vagas é limitado.

Manchete

SERVIÇO

O QUÊ: Natal VF em comemoração aos 15 anos dos rótulos da vinícola

QUANDO: 19/12/2020

HORÁRIO: 19 horas

ONDE: Villa Francioni. Rodovia SC- 114, Km 300 Zona Rural, São Joaquim – SC

QUANTO: R$110, por pessoa

Por Paulo Scarduelli