Setor de tecnologia demonstra ser alternativa segura para a realização de investimentos

Diferentes formas de aumentar nossa renda mensal são pontos que constantemente surgem em nossas mentes. Neste momento de crise pelo qual o mundo vem passando, a tecnologia está cada vez mais ao nosso lado, oferecendo ampla variedade e formas de potencializar nosso ganho de capital. Ampliar o portfólio e compreender como aumentar nossos ganhos mensais é uma boa ideia. Para tal, educação financeira e compreensão do que o mercado vem oferecendo são pontos importantes.

Fonte: Unsplash

Muitas pessoas optam por ir além da previdência privada, decidindo dessa forma investir em ações de grandes empresas, sendo as de tecnologia uma boa pedida, visto que atualmente esse setor é parte altamente importante de nossas vidas e, portanto, acaba sendo o que tem maior peso em índices de ações. No Sp500, por exemplo, índice composto pelas 500 maiores empresas norte-americanas constantes na Bolsa de Valores de Nova York ou na Nasdaq, companhias relacionadas ao ramo de tecnologia da informação, como Amazon, Apple e Microsoft, fazem com que o setor de tecnologia atinja hoje quase 25% em termos de peso. Isso demonstra que investir nesse ramo talvez seja mais seguro.

A oportunidade de investir nas grandes empresas voltadas para a área de tecnologia representa não apenas um incentivo para ampliarmos o nosso capital e aprender a sermos empreendedores, mas também configura uma possibilidade de reverter esses investimentos à melhoria e ao avanço do setor, visto que se trata de uma área-chave em nossas vidas nos dias de hoje, chamando a atenção tanto de pessoas diversas quanto de grandes empresas.

Em Santa Catarina, o crescimento desse ramo é notável. Em 2018, por exemplo, foi notificado que à época o setor de tecnologia havia obtido um crescimento de cerca de 10.000% desde 1986, dando ao estado o título de terceiro maior quanto ao número de pessoas que trabalham nessa categoria. Isso certamente só se tornou possível devido aos grandes incentivos direcionados ao ecossistema tecnológico catarinense, que acabaram por refletir na criação de grandes centros de inovação tecnológica e no oferecimento de ferramentas de apoio que esses fornecem ao empreendedor.

Fonte: Pexels

Em São Joaquim, os incentivos direcionados ao setor de tecnologia reverberaram de forma positiva no dia a dia da população, com empresas como a Destec Tecnologia desenvolvendo aplicativos como o Mais Delivery, que vem facilitando o cotidiano da população do município por meio de serviços de entrega. Além disso, também podem ser mencionadas iniciativas realizadas por cooperativas da região, que unem esforços com profissionais qualificados para oferecer, por exemplo, cursos que englobam conteúdo relacionado à tecnologia e que variam dos níveis básicos aos mais avançados. A população, dessa forma, acaba sendo beneficiada e tendo a possibilidade de aumentar seu conhecimento.

Assim sendo, optar por investir em empresas de tecnologia não apenas como forma de incrementar sua renda, mas também como possibilidade de colaborar, ainda que indiretamente, com a melhoria dos recursos disponibilizados à população é algo que parece valer a pena. Como vimos, com um bom planejamento e educação financeira, você pode ampliar o seu capital e simultaneamente fomentar negócios que proporcionarão oportunidades de crescimento para a sociedade, unindo, dessa forma, o útil e o agradável e colaborando consigo próprio e também com o seu entorno.