Merlot 2018 Vinícola Suzin é premiado em dois concursos

Uma super safra merece ser comemorada!

O Merlot 2018 da Vinícola Suzin recebeu medalhas Grand Gold pelo Wines of Brazil Awards e Medalha Ouro na Grande Prova Vinhos do Brasil.

Esse resultado confirma a excelente safra de 2018, onde o cuidadoso trabalho no campo aliado ao máximo empenho do conhecimento enológico resultaram em vinhos especiais.

Com teor alcoólico de 14,2% de coloração vermelho rubi intenso, profundo, denso, com reflexos violáceos. Boa intensidade aromática, lembrando ameixa negra, mescladas com aromas cassis, leve mentolado, grãos de café e especiarias. Vinho envolvente, encorpado, com taninos e álcool corretos que expressão a aptidão do terroir da Fazenda Alecrim para a variedade Merlot. Em boca é persistente, agradável, com leve adstringência e acidez harmônica. É um vinho que harmoniza com o nosso tradicional churrasco, hambúrgueres, massas e risotos com base de molhos madeira e funghi não muito condimentados. Acompanha bem queijos de média maturação.

É uma excelente sugestão de presente neste Natal.

Você encontra esta e outras opções em nosso site www.vinicolasuzin.com.br ou pelo fone/Whatsapp 49 99147 4356 e também na Casa do Vinho de São Joaquim e Lages.

Em breve lançamento de kits especiais, com rótulos premiados. Aguarde!