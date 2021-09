Terceira edição do Wine Festival apresenta os melhores vinhos do mercado

Já está confirmada a data para o próximo Wine Festival que reúne sempre as melhores marcas de vinho de vários países produtores do mundo. A terceira edição vai acontecer mais uma vez no Shopping Casa&Design, na SC 401 em Floripa. Os convidados vão percorrer as lojas do shopping e dentro delas degustar os vinhos e comidinhas, conhecer as últimas novidades na área de arquitetura e design. Marcas conceituadas como Evviva, Masotti, Lãs Leñas, Kleiner Schein, Vecchio Design, Bodebrown Floripa, Studio Office e Ettore já confirmaram presença.

As principais importadoras e distribuidoras do Brasil, que representam as maiores e melhores marcas estarão presentes, como a Importadora Porto a Porto, Vinho Santo, Cantu, Indigenous Vinhos de Altitude, Gran Cru, Uranga Chile, World Wine/La Pastina, Gerard Bertrand, Open Wine Store, Cata Terroirs, Luiz Argenta, Villa Francioni, Vinícola Suzin, Adega Nacional, Global Wines, Tellus, Dolomiti Wine & Spirits, Vin & Voyage, By Fine Destinations, Wine, Vinícola Peruzzo, Brasil Mundi, Vinhedos do Monte Agudo, Safra 1977 Wine Store, Alma Lusitana, Pizzato, Adega Dieci Terre.

Além dos vinhos e gastronomia, o evento vai transformar o boulevard do Shopping em um mini wine garden, com música ao vivo e DJ. O cantor de Country e Blues Augusto Bon Vivant e o dj Toni Farias também vão se apresentar no evento.

O Wine Festival Casa&Design é uma realização da Check-in 4 Wine, empresa que trabalha com eventos no segmento de vinhos e vinícolas. Já organizou e divulgou o Wine Festival Pedra Branca, o Agosto Del Vino na Praia do Rosa, a Colheita das Rosa na vinícola Monte Agudo, Piquenique na Beira Mar Norte em Florianópolis, assim como o Festival da Lua Cheia em São Joaquim, importadoras Qualimpor e Wines OF Portugal.

O evento tem o apoio do Clube NSC e ABS/SC. O patrocínio é do Shopping Casa&Design.

Serviço

Wine Festival Shopping Casa&Design

Data: 2 de outubro

Local: SC 401 Km 5 N°4850, Florianópolis

Horário: 16h às 20h

Informação: 48 999772127

Valor: R$150,00 ( 2 ° LOTE)