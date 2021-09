Um boa notícia que chega do Hospital Sagrado Coração de Jesus é que zerou as internações nos leitos de COVID de São Joaquim após todo trabalho executado pela gestão do Hospital e pela Secretaria de Saúde em um trabalho incansável em combate à pandemia e na campanha da vacinação.

A última paciente, senhora Neida Martorano foi recepcionada com aplausos e comemoração juntamente com a equipe do Hospital na saída da ala covid. Ela Recebeu o o certificado que dizia: “EU VENCI O COVID-19”