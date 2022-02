Festival da 8ª Vindima de Altitude irá movimentar o Enoturismo em São Joaquim

Os ajustes finais para a oitava edição da Vindima de Altitude estão praticamente concluídos. Seu lançamento oficial ocorre na noite desta quinta (17), na sede do Sebrae/SC na Capital do Estado.

O Festival Vindima de Altitude é considerado um dos mais esperados festivais de colheita da uva do Brasil e retorna este ano de 4 a 6 de março de 2022, após ter efetuado uma pausa no evento em 2021 devido à pandemia.

Entusiastas do vinho e fãs da vitivinicultura poderão desfrutar da gastronomia, degustações e diversidade cultural com apresentações de artistas do gênero de “jazz”, “rock”, “pop” e música erudita, em um espaço que será montado no Pavilhão de Exposições do Parque Nacional da Maçã em São Joaquim.

Além do Festival da Vindima, as vinícolas de altitude também terão uma grade completa de eventos do dia 04 a 27 de março, onde 16 vinícolas na Serra Catarinense e Meio-Oeste irão celebrar a colheita da uva com shows, comida típica, degustações e muito entusiasmo.

“O Enoturismo é o carro chefe do turismo em São Joaquim. Por isso, a 8° Vindima de Altitude vem para mostrar todo o potencial que possuímos e valorizar de forma ainda mais profunda nossas vinícolas. Por isso, buscamos incentivar e apoiar eventos como esse, para desenvolver e movimentar o setor. Pois, recebemos muitos turistas, de vários estados do Brasil, que visitam a cidade para provar os vinhos premiados e conhecer as vinícolas da Capital Catarinense dos Vinhos Finos de Altitude.” Destacou a Secretária de Turismo de Adriana Schlichting

A Vinhos de Altitude anunciou que a abertura da colheita da uva, ocorre no dia 4 de março, durante o Festival Vindima de Altitude, seguindo com uma programação cultural e gastronômica até o dia 6 de março, no Pavilhão da Maçã, em São Joaquim e posteriormente a programação ocorrerá exclusivamente nas vinícolas de altitude.

“Para nós, é muito gratificante poder sermos apoiadores, haja visto que o município de São Joaquim se tornou o apoiador e o promotor do evento junto a Associação Vinhos de Altitude. Então convidamos a todos que participem da Vindima 2022, este esplêndido evento que mostra o grande potencial e realidade dos vinhos premiados da altitude de São Joaquim.” Destacou o Prefeito Giovani Nunes

O Enoturismo

A expectativa é que para 2022 se possa produzir 1.5 milhão de garrafas de vinho, um número que só aumento a cada ano, cerca de 20% a 30% mais. Além disso, metade das vinícolas da Associação Vinhos de Altitude possuem receptivos para vistantes e se projeta que em 02 anos todas devam possuir um receptivo atraindo, cada vez mais, turistas e enófilos de toda a parte do Brasil e do mundo.

“Nossa produção tem muita qualidade concentrada, então esperamos uma ótima safra para 2022. Como sempre, a Vindima é um atrativo primordial que atrai muitos turistas para a região no objetivo de degustar, consumir e se encantar com o que temos de melhor em relação ao enoturismo: as nossas paisagens, a nossa culinária e um “terroir” magnífico dos Vinhos de Altitude.” Finalizou o Presidente da Associação Vinhos de Altitude Humberto Conti