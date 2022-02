Rua Domingos Martorano começa a receber asfalto novo em São Joaquim

Os moradores da Rua Domingos Martorano comemoraram e muito a chegada das máquinas da pavimentação asfáltica que começaram a fazer da rua um verdadeiro tapete na manhã desta quarta (16).

As obras de revitalização seguem já para a sua fase final, onde, além do asfalto novo, a rua está recebendo um aspecto visual renovado de infraestrutura que se estende desde a construção dos passeios com acessibilidade (já em fase de finalização), drenagem (já concluída), pavimentação asfáltica, pinturas, sinalização e faixas elevadas para a segurança dos pedestres.

Veja o vídeo:

Em uma extensão de cerca de 700 metros, partindo da esquina da Apae até a Praça Magnólia, passando pelo Colégio São José, a obra trará a revitalização e modernização de um dos trechos mais importantes do Perímetro Urbano de São Joaquim.

Já as ruas em obras, como a Genovêncio Matos e a Marcos Fontanella serão as próximas a receber pavimentação asfáltica. Além disso, a Prefeitura de São Joaquim anunciou que fará a pavimentação e o recapeamento asfáltico em mais 16 ruas da cidade. O Projeto topográfico já está em fase de finalização.

São Joaquim está se transformando em um verdadeiro canteiro de obras para melhorar a qualidade de vida e a mobilidade da população.