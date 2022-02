Vindima 2022 – Casa do Vinho lança programação com degustação diferenciada em São Joaquim e Urubici

A Casa do Vinho, um dos mais importantes pontos do enoturismo da região, divulgou nesta semana a sua agenda para a Vindima 2022 em suas lojas de São Joaquim e Urubici. Durante o mês de março, proporcionará atendimentos e degustações com horários e preços diferenciados, oferecendo 06 rótulos na degustação acompanhados de tábua de frios.

No dia 5 de março, participação especial e degustação com o renomado Arlindo Menocin, enólogo da Vinícola Hiragami e Cão Perdigueiro que, em 2021 ganhou com o “Trebbiano” o destaque de melhor vinho branco em concurso nacional. A apresentação do enólogo será dás 10h ás 14h na loja de Urubici.

A Casa do Vinho é a maior vendedora, distribuidora e divulgadora dos vinhos de altitude de Santa Catarina, sendo destaque na mídia nacional. Possui lojas em São Joaquim, Lages e Urubici, onde inúmeros turistas e admiradores do vinho são recepcionados pela equipe de profissionais juntamente com o Comendador Vilson Borges.

A Casa do Vinho é parada obrigatória durante a Vindima de Altitude de 2022. Para grupos acima de 06 pessoas é recomendado que seja feita reserva.

Horários de atendimento Vindima 2022

São Joaquim:

Segunda a sexta: 09h às 12h – 13:30 ás 19h

Sábado: 09h ás 12h – 13:30 ás 18h

Domingo: 09h às 12h – 14h ás 17h

Urubici

Segunda a sábado: 10h às 19h (sem fechar para almoço)

Domingo: 10h às 17h (sem fechar para almoço)

Contato e reservas pelo fone:

São Joaquim: 3233.0824 | Whatsapp [49] 9 9914.9707 (Vilson Borges)

Urubici: Whatsapp [49] 9 9912.0846 (Neize Tomaz)